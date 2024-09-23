Приехавший в США Эрдоган заявил о подрыве доверия к Вашингтону
Эрдоган: Американские санкции подрывают доверие Турции к США
Американские санкции, введённые против оборонной промышленности Турции, подрывают доверие Анкары к Вашингтону как к союзнику по НАТО. Соответствующее заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности, наложенные на Турцию США, нашим союзником по НАТО, негативно сказываются на чувстве доверия», — передаёт агентство Anadolu заявление Эрдогана, находящегося в данный момент с визитом в Соединённых Штатах.
Турецкий лидер также подчеркнул, что санкции, введенные в рамках закона CAATSA, и исключение Анкары из программы F-35 противоречат духу сотрудничества в рамках Североатлантического альянса.
Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму два с половиной миллиарда долларов. Часть сделки Анкара оплатила сама, а часть — за счёт российского кредита. Первые ЗРК турки получили уже в октябре 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара этого не сделала. В наказание американцы исключили турков из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей ОПК Турции. Также Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Анкарой. В этом году в качестве компенсации США таки предложили Турции получить F-16.
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