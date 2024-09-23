Приехавший в США Эрдоган заявил о подрыве доверия к Вашингтону

Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырёх дивизионов С-400 на сумму два с половиной миллиарда долларов. Часть сделки Анкара оплатила сама, а часть — за счёт российского кредита. Первые ЗРК турки получили уже в октябре 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара этого не сделала. В наказание американцы исключили турков из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей ОПК Турции. Также Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Анкарой. В этом году в качестве компенсации США таки предложили Турции получить F-16.