Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 18:22

Эрдоган отказался делать выбор между ЕС и ШОС

Эрдоган: Анкара не собирается выбирать между ЕС и ШОС

Турция не собирается делать выбор между Евросоюзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара станет сильной, если будет одновременно развивать отношения и с Западом, и с Востоком.

«Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции. Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС», — сказал Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам училища ВМС Турции.

Напомним, в июле Эрдоган после саммита НАТО в Вашингтоне выразил желание сделать Турцию полноправным членом ШОС. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая, с которыми Анкара планирует и дальше развивать отношения.

Эрдоган осудил участие НАТО в украинском конфликте
Эрдоган осудил участие НАТО в украинском конфликте
Обложка ©

Telegram / RTErdogan

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Турция
  • ЕС
  • шос
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров