Эрдоган отказался делать выбор между ЕС и ШОС

Турция не собирается делать выбор между Евросоюзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара станет сильной, если будет одновременно развивать отношения и с Западом, и с Востоком.

«Турция может стать сильной и уважаемой страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь навредит Турции. Мы не делаем выбор между ЕС и ШОС», — сказал Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам училища ВМС Турции.