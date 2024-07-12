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12 июля, 00:51

Эрдоган выразил желание сделать Турцию полноправным членом ШОС

Эрдоган: Турция собирается полноправно вступить в ШОС

Турция собирается полноправно вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), рассказал глава страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО. Его слова транслирует телеканал TRT Haber.

"Целью Турции, которая сейчас наблюдатель в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к "Шанхайской пятёрке", — заявил Эрдоган.

Политик также подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с главами России и Китая, с которыми Турция планирует и дальше развивать отношения.

Эрдоган заявил, что МИД Турции прорабатывает его встречу с Асадом
Эрдоган заявил, что МИД Турции прорабатывает его встречу с Асадом

Ранее Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс не должен был становиться стороной конфликта на Украине, так как это непозволительно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Анатолий Симоненко
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