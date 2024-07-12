Эрдоган выразил желание сделать Турцию полноправным членом ШОС

Турция собирается полноправно вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), рассказал глава страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО. Его слова транслирует телеканал TRT Haber.

"Целью Турции, которая сейчас наблюдатель в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к "Шанхайской пятёрке", — заявил Эрдоган.

Политик также подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с главами России и Китая, с которыми Турция планирует и дальше развивать отношения.