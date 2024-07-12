Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 00:32

Эрдоган осудил участие НАТО в украинском конфликте

Эрдоган: Участие НАТО в украинском конфликте непозволительно

Североатлантический альянс не должен был становиться стороной конфликта на Украине, так как это непозволительно. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Считаем непозволительным, чтобы НАТО стало стороной в этом конфликте", — пояснил Эрдоган.

Он также выразил полную поддержку территориальной целостности Украины и рассказал о двусторонних встречах с лидерами США и европейских стран. Эрдоган обратился и к новому генсеку НАТО Марку Рютте, пожелав ему успехов в выполнении его непростой задачи, и высказал благодарность уходящему генсеку организации Йенсу Столтенбергу.

Эксперт назвал два главных политических вывода после саммита НАТО
Эксперт назвал два главных политических вывода после саммита НАТО

Также Эрдоган заявил, что Турция выступает за новый процесс нормализации отношений с Сирией, сейчас МИД страны занимается организацией переговоров президентов.

Обложка ©

tccb.gov.tr

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров