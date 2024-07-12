Эрдоган осудил участие НАТО в украинском конфликте

Североатлантический альянс не должен был становиться стороной конфликта на Украине, так как это непозволительно. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Считаем непозволительным, чтобы НАТО стало стороной в этом конфликте", — пояснил Эрдоган.

Он также выразил полную поддержку территориальной целостности Украины и рассказал о двусторонних встречах с лидерами США и европейских стран. Эрдоган обратился и к новому генсеку НАТО Марку Рютте, пожелав ему успехов в выполнении его непростой задачи, и высказал благодарность уходящему генсеку организации Йенсу Столтенбергу.