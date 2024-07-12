Эрдоган осудил участие НАТО в украинском конфликте
Эрдоган: Участие НАТО в украинском конфликте непозволительно
Североатлантический альянс не должен был становиться стороной конфликта на Украине, так как это непозволительно. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Считаем непозволительным, чтобы НАТО стало стороной в этом конфликте", — пояснил Эрдоган.
Он также выразил полную поддержку территориальной целостности Украины и рассказал о двусторонних встречах с лидерами США и европейских стран. Эрдоган обратился и к новому генсеку НАТО Марку Рютте, пожелав ему успехов в выполнении его непростой задачи, и высказал благодарность уходящему генсеку организации Йенсу Столтенбергу.
Также Эрдоган заявил, что Турция выступает за новый процесс нормализации отношений с Сирией, сейчас МИД страны занимается организацией переговоров президентов.