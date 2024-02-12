Эрдоган подтвердил, что США продадут Анкаре истребители F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успешной договорённости с Вашингтоном по продаже истребителей F-16. Такое заявление турецкий лидер сделал по итогам встречи правительства, которая прошла в Анкаре под его председательством. Трансляция велась на телеканале TRT Haber.

"Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее", — сказал Эрдоган.