Эрдоган подтвердил, что США продадут Анкаре истребители F-16
Эрдоган: США удовлетворили просьбу Турции о продаже истребителей F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успешной договорённости с Вашингтоном по продаже истребителей F-16. Такое заявление турецкий лидер сделал по итогам встречи правительства, которая прошла в Анкаре под его председательством. Трансляция велась на телеканале TRT Haber.
"Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее", — сказал Эрдоган.
Ранее в США заявляли об одобрении поставок истребителей F-16 в Турцию. Анкара подала заявку на покупку самолётов 26 января, после чего американский Конгресс поспешил одобрить турецкое обращение. При этом против поставок истребителей высказался лишь сенатор от республиканцев Рэнд Пол.
Shutterstock