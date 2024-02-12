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12 февраля, 17:49

Эрдоган подтвердил, что США продадут Анкаре истребители F-16

Эрдоган: США удовлетворили просьбу Турции о продаже истребителей F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об успешной договорённости с Вашингтоном по продаже истребителей F-16. Такое заявление турецкий лидер сделал по итогам встречи правительства, которая прошла в Анкаре под его председательством. Трансляция велась на телеканале TRT Haber.

"Мы рады, что наш запрос, касающийся F-16, завершился принятием положительного решения со стороны США. После снятия ограничений турецкая оборонная промышленность будет развиваться интенсивнее", — сказал Эрдоган.

Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Южной Кореи
Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Южной Кореи

Ранее в США заявляли об одобрении поставок истребителей F-16 в Турцию. Анкара подала заявку на покупку самолётов 26 января, после чего американский Конгресс поспешил одобрить турецкое обращение. При этом против поставок истребителей высказался лишь сенатор от республиканцев Рэнд Пол.

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Владимир Озеров
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