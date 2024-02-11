Конгресс одобрил награду Байдена для Эрдогана за возвращение Украине главарей "Азова"* Конгресс США одобрил сделку по продаже Турции 40 новых истребителей F-16 11 февраля, 08:28 Конгресс США одобрил сделку по продаже Турции истребителей. Обложка © Shutterstock

Власти США объявили о своём решении одобрить поставки в Турцию 40 новых истребителей F-16, чтобы обеспечить "оперативную совместимость" в вооружении всех союзников НАТО. Об этом сообщило в соцсети Х американское посольство в Анкаре.

"Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолётов F-16 является большим шагом вперёд. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками", — пояснил глава дипмиссии Джеффри Флейк.

Турецкая заявка на покупку самолётов была подана ещё 26 января. Её одобрение состоялось в кратчайшие сроки без каких-либо препятствий. Конгрессмены были единодушны в том, что Анкара должна получить F-16. Возражения высказал лишь сенатор-республиканец Рэнд Пол, но его голос услышан не был, отмечает телеканал.

Ранее в январе этого года американский Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов. Ведомство также утвердило сделку без каких-либо проволочек. Одобрить её приказал президент США Джо Байден после того, как Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО. Но Анкара предприняла сразу несколько шагов ради получения истребителей. Первым стало возвращение главарей "Азова"* на Украину.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Татьяна Миссуми