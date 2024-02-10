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Москва и Анкара решают проблему с российскими платежами в банках Турции

Генконсул Буравов: Россия и Турция ищут альтернативные механизмы платежей

10 февраля, 09:23
Россия и Турция ищут альтернативные платёжные механизмы. Обложка © Shutterstock

Россия и Турция ищут альтернативные платёжные механизмы. Обложка © Shutterstock

Москва и Анкара ищут альтернативные платёжные механизмы после закрытия счетов российских компаний в турецких банках под давлением США. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

"Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях преодоления возникающих барьеров и выработки альтернативных платёжных механизмов как для компаний, так и для граждан двух стран", объяснил он.

По его словам, трудности с платежами ударили прежде всего по турецким поставщикам, которые не могут получить деньги за поставленные в Россию товары, не являющиеся при этом санкционными. Дипломат добавил, что Запад угрозами пытается заставить зарубежных партнёров РФ порвать с Москвой любые связи.

В Кремле рассказали об отношениях с Турцией на фоне давления Запада на Анкару
В Кремле рассказали об отношениях с Турцией на фоне давления Запада на Анкару

Напомним, некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. Также повышены требования к россиянам, желающим, например, завести банковскую карту в Турции. В Кремле объяснили ситуацию тем, что Анкара столкнулась с беспрецедентным давлением США. Москва уже обсуждает проблему с турецкими властями.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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