Москва и Анкара решают проблему с российскими платежами в банках Турции Генконсул Буравов: Россия и Турция ищут альтернативные механизмы платежей 10 февраля, 09:23 Россия и Турция ищут альтернативные платёжные механизмы. Обложка © Shutterstock

Москва и Анкара ищут альтернативные платёжные механизмы после закрытия счетов российских компаний в турецких банках под давлением США. Об этом рассказал РИА "Новости" генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

"Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях преодоления возникающих барьеров и выработки альтернативных платёжных механизмов как для компаний, так и для граждан двух стран", — объяснил он.

По его словам, трудности с платежами ударили прежде всего по турецким поставщикам, которые не могут получить деньги за поставленные в Россию товары, не являющиеся при этом санкционными. Дипломат добавил, что Запад угрозами пытается заставить зарубежных партнёров РФ порвать с Москвой любые связи.

Авторы Татьяна Миссуми