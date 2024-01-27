Госдеп США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

Американский Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на 23 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Минобороны США.

По данным Пентагона, Анкара запросила у Вашингтона 40 новых F-16, модернизацию ещё 79 уже стоящих на вооружении таких же самолётов, дополнительное оборудование, навигационные системы, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.