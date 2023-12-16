В Турции сообщили о завершении переговоров с США по закупке F-16
CNN Turk: Турция завершила переговоры с США по закупке истребителей F-16
Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер сообщил о завершении переговоров с США по закупке американских истребителей F-16 Block 70. Теперь, по данным телеканала CNN Turk, по итогам диалога двух стран ожидается позитивное решение.
При этом турецкий министр отметил, что Анкара намерена не только купить у США 40 истребителей, но и модернизировать собственные самолёты при помощи американцев. Гюлер выразил надежду, что этот процесс начнётся в ближайшее время.
"В контексте закупок важно, чтобы союзники не вводили друг против друга ограничительные меры", — добавил он.
При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир не может быть справедливым из-за США. Так он прокомментировал решение Вашингтона заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.
Shutterstock