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16 декабря, 17:27

В Турции сообщили о завершении переговоров с США по закупке F-16

CNN Turk: Турция завершила переговоры с США по закупке истребителей F-16

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер сообщил о завершении переговоров с США по закупке американских истребителей F-16 Block 70. Теперь, по данным телеканала CNN Turk, по итогам диалога двух стран ожидается позитивное решение.

При этом турецкий министр отметил, что Анкара намерена не только купить у США 40 истребителей, но и модернизировать собственные самолёты при помощи американцев. Гюлер выразил надежду, что этот процесс начнётся в ближайшее время.

"В контексте закупок важно, чтобы союзники не вводили друг против друга ограничительные меры", — добавил он.

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При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир не может быть справедливым из-за США. Так он прокомментировал решение Вашингтона заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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