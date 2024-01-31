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31 января, 01:16

Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Южной Кореи

Истребитель США F-16 потерпел крушение на западном побережье Республики Корея. Об этом пишет Yonhup.

Согласно сообщению агентства, пилот катапультировался и не пострадал. Всё произошло примерно в 8:40 (2:40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Воздушное судно упало в море.

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Ранее Лайф рассказывал, что немецкие истребители поднимались в воздух из-за военного самолёта России у острова Рюген. Согласно сообщению ВВС ФРГ, российский Ил-20М летел без сигнала транспондера.

Обложка ©

Unsplash / Chandler Cruttenden

Артур Лапсаков
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