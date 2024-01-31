Американский истребитель F-16 разбился на западном побережье Южной Кореи

Истребитель США F-16 потерпел крушение на западном побережье Республики Корея. Об этом пишет Yonhup.

Согласно сообщению агентства, пилот катапультировался и не пострадал. Всё произошло примерно в 8:40 (2:40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Воздушное судно упало в море.