Почти половина россиян не знает, кто такие квадроберы. А те, кто знает, не хотят с ними встречаться

Во время опроса 42 процента россиян впервые услышали о квадроберах, ещё 31 процент знает, о ком идёт речь и 27 процентов что-то слышали, но подробностей не знают. Данную статистику приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше половины россиян — 51% — испытали бы негативные чувства, если бы встретили ребёнка в экипировке животного на улице. Лишь 11% отнеслись бы положительно. Родителям следует обеспокоиться, если их ребёнок избрал данное хобби, так ответили 74% опрошенных. Ещё 35% респондентов уверены, что движение нужно запретить. Всего 19% граждан выступили в защиту и отметили, что ограничивать не стоит.