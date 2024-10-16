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16 октября, 09:13

Почти половина россиян не знает, кто такие квадроберы. А те, кто знает, не хотят с ними встречаться

Около 42% россиян не знали, кто такие квадроберы до опроса ВЦИОМ

Квадроберы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Квадроберы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Во время опроса 42 процента россиян впервые услышали о квадроберах, ещё 31 процент знает, о ком идёт речь и 27 процентов что-то слышали, но подробностей не знают. Данную статистику приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне раскрыли своё мнение о том, почему дети становятся квадроберами:

  • дети становятся квадроберами из-за плохого культурного влияния — 35%
  • дети становятся квадроберами из-за плохого воспитания и образования — 32%
  • дети становятся квадроберами из-за возрастных особенностей — 25%

Больше половины россиян — 51% — испытали бы негативные чувства, если бы встретили ребёнка в экипировке животного на улице. Лишь 11% отнеслись бы положительно. Родителям следует обеспокоиться, если их ребёнок избрал данное хобби, так ответили 74% опрошенных. Ещё 35% респондентов уверены, что движение нужно запретить. Всего 19% граждан выступили в защиту и отметили, что ограничивать не стоит.

Этикет квадроберов: 8 важных правил, что делать при первом знакомстве
Этикет квадроберов: 8 важных правил, что делать при первом знакомстве

Недавно 24-летний криптовалютчик и 29-летний электромонтажёр из Уфы решили организовать сообщество квадроберов. Энтузиасты заявили, что делают они это всерьёз, а не ради популярности. Мужчины обеспокоены, что их любимое занятие могут запретить на государственном уровне.

Николай Рюмин
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