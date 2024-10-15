В Башкирии 24-летний финансист и 29-летний электромонтажёр создали общество квадроберов
SHOT: В Уфе взрослые парни решили организовать сообщество квадроберов
24-летний криптовалютчик и 29-летний электромонтажёр из Уфы решили собрать сообщество квадроберов. Парни заявили, что делают они это всерьёз, а не ради хайпа.
Уфимские квадроберы. Видео © SHOT
Как отметили начинающие квадроберы Руслан и Эмиль в интервью SHOT, они познакомились в Интернете. По их словам, им стало скучно тренироваться в одиночку. Постепенно парни начали привлекать единомышленников, и теперь у них есть чат на почти 20 человек, где обсуждаются костюмы и трюки. Мужчины не опасаются осуждения, их больше беспокоит возможность запрета их занятий.
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