«Был ещё при коммунистах»: Лолита вступилась за квадроберов, но с одним «но»

Певица Лолита Милявская на праздновании Дня рождения телеканала Муз-ТВ в Государственном Кремлёвском дворце высказалась на тему квадробинга. По её словам, этот вид спорта существовал ещё при коммунистах. Однако, подчеркнула артистка, сейчас всё что угодно можно превратить в аномалию.

Лолита высказалась о квадробинге. Видео © Life.ru

Как сообщает корреспондент Life.ru, Лолита рассказала, что увидела репортаж про квадробинг как про вид спорта — когда взрослые люди делают тяжелейшие трюки. Однако, когда «дело доходит до перебора», пора обращаться за помощью к психиатру, считает певица.

«Простите, когда бабушка, которая на поводке выводит маленького ребёнка, как бы испражняться как кошечка. Вот здесь я бабушку к психиатру всё-таки попросила бы зайти. Поэтому я бы без перегибов различала вид спорта и аномалию, которая есть при любом виде спорта. Вы знаете, всё что угодно можно превратить в аномалию. Абсолютно», — сказала Милявская.