«Был ещё при коммунистах»: Лолита вступилась за квадроберов, но с одним «но»
Лолита: Нужно различать квадробинг как вид спорта и аномалию
Певица Лолита Милявская на праздновании Дня рождения телеканала Муз-ТВ в Государственном Кремлёвском дворце высказалась на тему квадробинга. По её словам, этот вид спорта существовал ещё при коммунистах. Однако, подчеркнула артистка, сейчас всё что угодно можно превратить в аномалию.
Лолита высказалась о квадробинге. Видео © Life.ru
Как сообщает корреспондент Life.ru, Лолита рассказала, что увидела репортаж про квадробинг как про вид спорта — когда взрослые люди делают тяжелейшие трюки. Однако, когда «дело доходит до перебора», пора обращаться за помощью к психиатру, считает певица.
«Простите, когда бабушка, которая на поводке выводит маленького ребёнка, как бы испражняться как кошечка. Вот здесь я бабушку к психиатру всё-таки попросила бы зайти. Поэтому я бы без перегибов различала вид спорта и аномалию, которая есть при любом виде спорта. Вы знаете, всё что угодно можно превратить в аномалию. Абсолютно», — сказала Милявская.
А ранее против запрета квадробинга в России высказалась певица Наташа Королёва. Артистка считает, что в этом вопросе необходимо разбираться психологам.
Квадробинг — это когда дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Многие родители поддерживают такое увлечение. Так, например, недавно в Омске женщина вывела дочь на прогулку на поводке, а в Подмосковье мать закатила скандал из-за того, что ветклиника отказалась чипировать её ребёнка. Из-за этого в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Эту тему даже успели обсудить и на самом высоком уровне — в Кремле.
Кадр из видео Life.ru