В Омске мать конфисковала у собаки поводок для выгула дочери-квадробера
В Омске заметили женщину, которая вышла на прогулку вместе со своей дочерью-квадробером и собакой. К сожалению, поводок в доме был всего один, поэтому пёсик остался не у дел. Об этом сообщает SHOT.
Мать выгуливает дочь на поводке. Видео © Telegram / SHOT
Для полного погружения дочери в новое амплуа мать пристегнула к ней поводок и вывела на прогулку. Всё это время рядом резвилась и наслаждалась полной свободой перемещения их белая собака, которая, очевидно, несказанно рада появлению нового хобби у девочки.
Ранее в Екатеринбурге квадробер залез в вагон метро и начал тереться лицом о ноги пассажиров. Люди пока не придумали, как реагировать на такое, поэтому они просто наблюдали за происходящим, ожидая конца представления, пока мальчик с хвостом скакал по вагону.
Telegram / SHOT