В Омске мать конфисковала у собаки поводок для выгула дочери-квадробера

В Омске заметили женщину, которая вышла на прогулку вместе со своей дочерью-квадробером и собакой. К сожалению, поводок в доме был всего один, поэтому пёсик остался не у дел. Об этом сообщает SHOT.

Мать выгуливает дочь на поводке. Видео © Telegram / SHOT

Для полного погружения дочери в новое амплуа мать пристегнула к ней поводок и вывела на прогулку. Всё это время рядом резвилась и наслаждалась полной свободой перемещения их белая собака, которая, очевидно, несказанно рада появлению нового хобби у девочки.