Жители Екатеринбурга пожаловались на квадроберов в метро

Жители Екатеринбурга пожаловались на квадроберов-переростков в метро. Как пишет SHOT, парень подросткового возраста заскочил в вагон, стал шипеть и тереться лицом о случайных пассажиров. Его напарник снимал всё на видео.

Судя по реакции екатеринбужцев, поведение школьника их не шокировало, а лишь немного насмешило.

«Усы, лапы и хвост — вот мои документы»: Опасные скандалы, как ведут себя квадроберы в России

«Усы, лапы и хвост — вот мои документы»: Опасные скандалы, как ведут себя квадроберы в России

В России и мире среди детей и подростков набирает популярность квадробинг (или квадробика). Смысл этого хобби в подражании животным. Вокруг нового увлечения молодёжи разгорелось множество споров и дискуссий, в социальных сетях родители ломают копья: одни требуют оставить детей в покое, другие призывают запретить эту "вакханалию". К дискуссии присоединились также парламентарии. Так, сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России, а депутат Виталий Милонов призвал оставить это детское хобби в покое.