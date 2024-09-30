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30 сентября, 15:30

Жители Екатеринбурга пожаловались на квадроберов в метро

Жители Екатеринбурга пожаловались на квадроберов-переростков в метро. Как пишет SHOT, парень подросткового возраста заскочил в вагон, стал шипеть и тереться лицом о случайных пассажиров. Его напарник снимал всё на видео.

Судя по реакции екатеринбужцев, поведение школьника их не шокировало, а лишь немного насмешило.

Представление квадробера в метро Екатеринбурга. Видео © SHOT

«Усы, лапы и хвост — вот мои документы»: Опасные скандалы, как ведут себя квадроберы в России
«Усы, лапы и хвост — вот мои документы»: Опасные скандалы, как ведут себя квадроберы в России

В России и мире среди детей и подростков набирает популярность квадробинг (или квадробика). Смысл этого хобби в подражании животным. Вокруг нового увлечения молодёжи разгорелось множество споров и дискуссий, в социальных сетях родители ломают копья: одни требуют оставить детей в покое, другие призывают запретить эту "вакханалию". К дискуссии присоединились также парламентарии. Так, сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России, а депутат Виталий Милонов призвал оставить это детское хобби в покое.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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