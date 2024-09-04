«Усы, лапы и хвост — вот мои документы»: Опасные скандалы, как ведут себя квадроберы в России Для чего ребята переодеваются в животных и почему за девочку-квадробера заступились Екатерина Мизулина и Егор Крид — в материале Life.ru. 4 сентября, 15:20 Квадроберы — диковинка для взрослых. Обложка © VK / Квадробика

В чём смысл квадробики

Квадробинг — популярное в среде подростков увлечение, заключающееся в перевоплощении в образ животного и копировании его повадок. Для того чтобы быть в тренде, тинейджеры надевают маски и хвостики и выполняют различные движения. Смысл квадробинга в том, чтобы максимально приблизиться к поведению кошки, собаки, лисицы или волка. Остаётся надеяться, что в попытках быть похожими на зверей ребята не заходят слишком далеко, особенно если иметь в виду, что животные справляют свои физиологические потребности там, где застанет нужда.

Квадробинг занимает и развлекает пытливых подростков, но вызывает массу критики среди взрослых. Родителей можно понять: для того чтобы ребят приняли за своих в среде квадроберов, нужны деньги — на маски, хвосты, перчатки и прочие атрибуты. И покупается это всё за счёт мам и пап. Предприимчивые коммерсанты уже смекнули, что на предметах для этой субкультуры можно подзаработать , поэтому на известных маркетплейсах уже полно товаров этой категории.

Прайс на квадробинг в России продолжает расти. Фото © Wildberries

Что делают квадроберы

Интерес к квадробингу со стороны журналистов и блогеров породил массу вопросов, но главный из них — чем занимаются квадроберы в России, как проходит их день. Life.ru нашёл ответы на эти вопросы. Квадроберы активно общаются в тематических сообществах, и это неудивительно — для «сходок» нужна компания. В одном из сообществ квадроберов и терианов ребята пишут о том, что их волнует, ищут единомышленников и организуют встречи. Выяснилось, что у квадробинга уже появились некоторые ответвления, они похожи на паркур в естественных условиях.

«Хотелось бы дополнить, что я квадробер-древолаз, специализируюсь на лазанье, его совершенстве, падал всего два раза», — пишет один из ребят в паблике.

Помимо того что подростки облачаются в маски и костюмы, чтобы быть похожими на животных, они придумывают себе фантазийные псевдонимы. Если обычные люди путают понятия квадробинга и териантропии, то сами ребята, увлечённые этими субкультурами, очень ревностно отстаивают свои границы и не терпят путаницы.

Кто создал квадробику

Квадробику в 2000-х годах создал спринтер из Японии Кеничи Ито. К такому «изобретению» его привели детские комплексы — из-за особенностей внешности сверстники давали ему обидные прозвища, сравнивали с обезьяной. Назло хейтерам спортсмен придумал систему движений, многие из которых позаимствованы у приматов. Первая вылазка в Токио с такими «упражнениями» закончилась для Кеничи Ито несколькими днями в отделении полиции. Создатель квадробики учёл предыдущий опыт и направился в место, где нет свидетелей, — в горы. Там он провёл месяц, тренировался. Однажды охотник принял его за дикого кабана, попытавшись выстрелить в него. С пониманием к квадробингу общество стало относиться после 2008 года, ведь в этот период Кеничи Ито попал в Книгу рекордов Гиннесса за скорость передвижения.

Квадробинг в России

В России квадробинг очень быстро приобрёл популярность среди подростков, но, как и всё новое, вызывает массу недовольства. В последнее время квадроберы в России часто попадают в скандальные ситуации. Один из резонансных случаев произошёл на концерте поп-певицы Мии Бойко. По Сети разлетелись кадры, как звезда сцены буквально отчитывает за увлечение квадробингом юную посетительницу концерта. Девочка была с атрибутом этой субкультуры — маской, и певица не придумала ничего лучше, как устроить ребёнку крайне неприятный допрос прямо на сцене.

После этого случая за ребёнка вступились российские блогеры и общественники: при всём неоднозначном отношении к странному увлечению певице не стоило так разговаривать с девочкой. Чтобы она смогла справиться с последствиями этой травмирующей ситуации, когда взрослая женщина выставила её не в лучшем свете перед многотысячной толпой, девочке потребуется помощь психолога. Отреагировала на этот скандал и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Обидеть квадробера легко. Но у квадроберов есть свои заступники. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«Как сообщают СМИ, мама девочки, которую публично унизила певица, написала заявление в полицию. Правильно сделала. Она не только не извинилась перед ребёнком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру. Я готова оказать семье любую поддержку. В том числе взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется», — сообщила Мизулина.

Высказался об этом вопиющем случае и коллега Мии Бойко — поп-певец Егор Крид. Он записал в соцсети ролик в поддержку девочки.

Егор Крид заступился за обиженную девочку-квадробера. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведёт себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — рассказал Егор Крид.

Возможно, публичная лекция девочке о вреде квадробинга — это попытка звезды словить хайп на популярном в медиа явлении. Но в погоне за бесплатным пиаром певица не обратила внимания, что обидела ребёнка.

Почему квадроберов не понимают

Новая субкультура для подростков вызывает у некоторых взрослых людей смех: ведь ребята, подражая животным, иногда выглядят нелепо. Казусами оборачиваются для квадроберов и попытки заниматься этим видом «спорта» в многолюдных местах. Поэтому над квадроберами смеются. Квадроберов часто облаивают собаки, которые не понимают, как реагировать на детей в пушистых масках, копирующих зверей.

Явление вызвало большой резонанс, ведь некоторые квадроберы могут лаять, мяукать, пытаться есть траву и кусаться, но, скорее всего, это исключение из общего правила. В любой субкультуре можно встретить представителей, не вписывающихся в общую канву приличного поведения.

Чем опасна квадробика

Некоторых родителей пугает сама форма увлечения: принято считать, что стремление спрятать лицо под маской не приводит ни к чему хорошему, да и сам квадробинг сильно напоминает териантропию — практику полного отождествления с животными, встречающуюся у взрослых. Но в целом многие родители не считают, что это что-то страшное, ведь подросткам свойственны эксперименты и подражательство лидерам группы. Такие мамы и папы уверены — это временное и невинное увлечение, которое пройдёт с взрослением ребенка.

По мнению психолога Александры Миллер, квадробинг не несёт серьёзной опасности для ребят. В разговоре с Life.ru эксперт напомнила: детство — это время для игр.

«Именно переодевание в животных никак не вредит детям, потому что если находиться в балансе и если у ребёнка адекватные родители, то ребёнку нетрудно поиграть и опять войти в реальную жизнь. Детям в принципе свойственны игры чуть ли не до подросткового возраста. Что уж говорить о взрослых людях — мы тоже любим играть, ничего плохого в этом нет. Поэтому то, что они переодеваются в животных, копируют их повадки, не значит, что они сейчас сойдут с ума. Поиграли, и хватит. В этом ничего страшного нет. Но есть вопрос к взрослым, которые критикуют и высмеивают детей. Нужно быть добрее к детям и ко всем людям. То, что произошло на концерте у Мии Бойко, очень печально», — сказала психолог.

Чем полезна квадробика

Многие квадроберы, которые сталкиваются с критикой, говорят о том, что квадробика полезна, ведь она имеет спортивное происхождение. Именно это, по мнению адептов субкультуры, отличает её от фурри и терианов. На спортивный характер этого увлечения указывает и само название «квадробика». Оно произошло от слияния слов «квадро» (четыре) и «аэробика». Некоторые ребята серьёзно относятся к квадробингу как к спорту и делятся полезными мастер-классами с единомышленниками.

Для квадробера главное — как следует размяться перед прыжками. Видео © Rutube.ru / Лисья звезда

Для некоторых подростков, кому сложно наладить связь с ровесниками, квадробинг может быть полезным инструментом для общения.

«Всем привет! Ищу квадроберов из Москвы! Мы с моим другом очень хотим на сходку, но нет друзей. Нам обоим по 14, добрые, тотемные животные — кошки. Хотелось бы повторить фотографию», — пишут ребята в сообществе квадробинга.

Компания квадроберов. Фото © VK / Квадробика

Польза от такого времяпровождения может быть в веселье и развлечении на свежем воздухе вместе с друзьями. Главное — не упустить момент, когда увлечение зайдёт слишком далеко.

Очевидной пользой оборачивается квадробинг для ребят, когда они сами мастерят себе аксессуары для своего увлечения. Чаще всего творчество детей проявляется в создании масок. Делают они их из подручных материалов и с использованием специальных наборов с маркетплейсов. Для родителей важно контролировать любые увлечения ребёнка и стараться не допускать ситуаций, когда под видом единомышленника в тематических сообществах в доверие к ребёнку втирается взрослый с дурными намерениями.

Авторы Антон Плотников