MIA BOYKA пытается задобрить обиженную ей квадробершу из Надыма, девочку уже начали буллить в школе
MIA BOYKA просит забрать заявление родителей квадроберши, которую она обидела
MIA BOYKA. Обложка © Telegram / MIA BOYKA
MIA BOYKA попросила родителей маленькой квадроберши из Надыма забрать заявление в полицию и пригласила обиженную на неё девочку на встречу в Москву, чтобы загладить вину.
Как рассказала SHOT мама 8-летней пострадавшей, после наших публикаций с ней связался помощник Бойко и сообщил, что певица хотела бы помириться с семьёй, если они заберут заявление о публичном оскорблении ребёнка из полиции. А в подтверждение добрых намерений Бойко — пригласил девочку и её маму в Москву, где ей готовы показать "закулисье больших артистов". Вполне возможно, что на эксклюзивную встречу Марьяне разрешат прийти в костюме квадробера.
Правда, мама девочки пока соглашаться на предложение не спешит. По её словам, у Марьяны уже появился фан-клуб, участники которого требуют полноценных извинений от MIA BOYKA. Кроме того, девочку начали буллить в школе.
Напомним, MIA BOYKA прямо на сцене оскорбила маленькую девочку-квадробершу, осудив её хобби. Ребёнок расплакался, и эта крайне некрасивая ситуация возмутила главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она потребовала призвать артистку к ответу. К слову, сама певица уже предложила родителям, чьи дети разделяют интересы уроженки Надыма, «выкусить», отметив, что «просто называла вещи своими именами». Мать девочки написала на артистку заявление в полицию.