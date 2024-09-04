MIA BOYKA пытается задобрить обиженную ей квадробершу из Надыма, девочку уже начали буллить в школе

MIA BOYKA попросила родителей маленькой квадроберши из Надыма забрать заявление в полицию и пригласила обиженную на неё девочку на встречу в Москву, чтобы загладить вину.

Как рассказала SHOT мама 8-летней пострадавшей, после наших публикаций с ней связался помощник Бойко и сообщил, что певица хотела бы помириться с семьёй, если они заберут заявление о публичном оскорблении ребёнка из полиции. А в подтверждение добрых намерений Бойко — пригласил девочку и её маму в Москву, где ей готовы показать "закулисье больших артистов". Вполне возможно, что на эксклюзивную встречу Марьяне разрешат прийти в костюме квадробера.