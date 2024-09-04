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4 сентября, 12:02

MIA BOYKA пытается задобрить обиженную ей квадробершу из Надыма, девочку уже начали буллить в школе

MIA BOYKA просит забрать заявление родителей квадроберши, которую она обидела

MIA BOYKA. Обложка © Telegram / MIA BOYKA

MIA BOYKA. Обложка © Telegram / MIA BOYKA

MIA BOYKA попросила родителей маленькой квадроберши из Надыма забрать заявление в полицию и пригласила обиженную на неё девочку на встречу в Москву, чтобы загладить вину.

Как рассказала SHOT мама 8-летней пострадавшей, после наших публикаций с ней связался помощник Бойко и сообщил, что певица хотела бы помириться с семьёй, если они заберут заявление о публичном оскорблении ребёнка из полиции. А в подтверждение добрых намерений Бойко — пригласил девочку и её маму в Москву, где ей готовы показать "закулисье больших артистов". Вполне возможно, что на эксклюзивную встречу Марьяне разрешат прийти в костюме квадробера.

Правда, мама девочки пока соглашаться на предложение не спешит. По её словам, у Марьяны уже появился фан-клуб, участники которого требуют полноценных извинений от MIA BOYKA. Кроме того, девочку начали буллить в школе.

Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka на концерте в Надыме
Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka на концерте в Надыме

Напомним, MIA BOYKA прямо на сцене оскорбила маленькую девочку-квадробершу, осудив её хобби. Ребёнок расплакался, и эта крайне некрасивая ситуация возмутила главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она потребовала призвать артистку к ответу. К слову, сама певица уже предложила родителям, чьи дети разделяют интересы уроженки Надыма, «выкусить», отметив, что «просто называла вещи своими именами». Мать девочки написала на артистку заявление в полицию.

Матвей Константинов
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