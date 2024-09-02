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2 сентября, 12:57

Мизулина вступилась за девочку-квадробершу, которую довела до слёз Mia Boyka

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала к ответу популярную блогершу и певицу Марию Бойко (Mia Boyka), которая прилюдно унизила на сцене малолетнюю фанатку. Девочка оказалась квадробершей — представительницей субкультуры, модной у детей 7-13 лет. Их вычислить очень легко: квадроберы надевают маски животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках.

«Малыш, ты — котёнок, или квадробер, не дай Бог? Кто-то ещё это поддерживает?» — спросила Бойко, вызвав неодобрительный гул своей армии поклонников в адрес расстроенного ребёнка.

Mia Boyka очень популярна у подростов, поэтому инцидент на концерте вызвал всплеск негодования в Сети, в том числе, со стороны родительского сообщества. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

По словам Мизулиной, девочка подверглась настоящему буллингу, и эта ситуация может обернуться психологической травмой для ребёнка на всю жизнь.

«Кто пускает таких злых людей на сцену и даёт им право высмеивать детей на глазах у всех? Убогая попытка самоутвердиться за счет ребёнка и хайпануть на теме квадробинга. Зачем подливать масло в огонь, когда и так много фактов драк и конфликтов с квадроберами?» — недоумевает глава Лиги безопасного интернета.

Life.ru узнал о летнем тренде квадроберов — встревоженные родители в панике
Life.ru узнал о летнем тренде квадроберов — встревоженные родители в панике

Ранее Life.ru писал о том, что относительно недавно ставшее модным детское хобби с замысловатым названием "квадробинг" вызвало дискуссию в российском обществе. К примеру, некоторые считают, что движение надо запретить, так как оно несёт вред для психики детей. С другой стороны депутат Виталий Милонов внезапно высказался в защиту квадроберов, заявив что тревожиться не из-за чего, а увлёкшаяся ребятня скоро перебесится и найдёт себе другое развлечение.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Петров © Wikipedia / Okras

Алексей Берковиц
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