Мизулина вступилась за девочку-квадробершу, которую довела до слёз Mia Boyka

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала к ответу популярную блогершу и певицу Марию Бойко (Mia Boyka), которая прилюдно унизила на сцене малолетнюю фанатку. Девочка оказалась квадробершей — представительницей субкультуры, модной у детей 7-13 лет. Их вычислить очень легко: квадроберы надевают маски животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках.

«Малыш, ты — котёнок, или квадробер, не дай Бог? Кто-то ещё это поддерживает?» — спросила Бойко, вызвав неодобрительный гул своей армии поклонников в адрес расстроенного ребёнка.

Mia Boyka очень популярна у подростов, поэтому инцидент на концерте вызвал всплеск негодования в Сети, в том числе, со стороны родительского сообщества. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

По словам Мизулиной, девочка подверглась настоящему буллингу, и эта ситуация может обернуться психологической травмой для ребёнка на всю жизнь.