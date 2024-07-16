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16 июля, 13:44

Life.ru узнал о летнем тренде квадроберов — встревоженные родители в панике

SHOT: Квадроберы перебрались к водоёмам из-за жары, за них беспокоятся родители

Девочка-квадробер бегает на четырёх "лапах" в лесу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Девочка-квадробер бегает на четырёх "лапах" в лесу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Папы и мамы школьников встревожены новым трендом, набирающем популярность среди квадроберов. Всё дело в жаре — молодые косплееры братьев наших меньших из-за летнего зноя теперь резвятся у водоёмов без присмотра взрослых, снимая клипы в TikTok. Об этом пишет SHOT.

"Собачки" и "кошечки" буквально наводнили пляжи. В тематических чатах дети энергично обсуждают новые места встречи, где можно поиграть у воды. Поведение животных у водоёмов квадроберы тоже пытаются пародировать: плавают стилем "по-собачьи", барахтаются и отряхиваются так, чтобы радиус поражения брызгами был максимальный. Вроде бы безобидная забава, но родители беспокоятся из-за того, что такие игры в воде могут закончиться плохо.

Ортопед вступился за детей-квадроберов, но призвал следить, чтобы хобби не переросло в териантропизм
Ортопед вступился за детей-квадроберов, но призвал следить, чтобы хобби не переросло в териантропизм

Ранее Life.ru писал о том, что относительно недавно ставшее модным детское хобби с замысловатым названием "квадробинг" вызвало дискуссию в российском обществе. К примеру, некоторые считают, что движение надо запретить, так как оно несёт вред для психики детей. С другой стороны депутат Виталий Милонов внезапно высказался в защиту квадроберов, заявив что тревожиться не из-за чего, а увлёкшаяся ребятня скоро перебесится и найдёт себе другое развлечение.

Юрий Лысенко
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