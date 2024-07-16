Life.ru узнал о летнем тренде квадроберов — встревоженные родители в панике

Папы и мамы школьников встревожены новым трендом, набирающем популярность среди квадроберов. Всё дело в жаре — молодые косплееры братьев наших меньших из-за летнего зноя теперь резвятся у водоёмов без присмотра взрослых, снимая клипы в TikTok. Об этом пишет SHOT.

"Собачки" и "кошечки" буквально наводнили пляжи. В тематических чатах дети энергично обсуждают новые места встречи, где можно поиграть у воды. Поведение животных у водоёмов квадроберы тоже пытаются пародировать: плавают стилем "по-собачьи", барахтаются и отряхиваются так, чтобы радиус поражения брызгами был максимальный. Вроде бы безобидная забава, но родители беспокоятся из-за того, что такие игры в воде могут закончиться плохо.