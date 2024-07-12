Ортопед вступился за детей-квадроберов, но призвал следить, чтобы хобби не переросло в териантропизм Ортопед Семиченков: Занимаясь квадробикой, дети тренируют мышцы и гибкость 12 июля, 05:00 Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV

В России и мире среди детей и подростков набирает популярность квадробинг (или квадробика). Смысл этого хобби в подражании животным. Вокруг нового увлечения молодёжи разгорелось множество споров и дискуссий, в социальных сетях родители ломают копья: одни требуют оставить детей в покое, другие призывают запретить эту "вакханалию". Но если говорить с точки зрения физического развития, то квадробика может рассматриваться как своего рода спорт. Об этом Life.ru рассказал ортопед, травматолог, основатель медицинского центра "Кипарис" и сети оздоровительных центров "Кипарис+" Павел Семиченков.

Дети бегают на четырёх конечностях, при этом голова зачастую находится ниже уровня таза. В этом перемещении прыжками или рысью участвуют активно и руки, и ноги. Для выполнения таких движений требуется значительная физическая подготовка. Попробуйте хотя бы минуту походить на четвереньках, и вы увидите, как быстро устаёт тело. Нагрузка идёт не только на руки и ноги, но и на позвоночник. Павел Семиченков Ортопед, травматолог, основатель медицинского центра "Кипарис" и сети оздоровительных центров "Кипарис+"

По словам врача, для занятий квадробикой требуется хорошая подвижность позвоночника, особенно поясничного отдела. У многих современных детей есть проблемы с гибкостью, и квадробика помогает развивать эту полезную мобильность позвоночника. Занимаясь этим видом активности, дети тренируют мышцы, улучшают координацию, гибкость и выносливость.

Также, по словам ортопеда, квадробика развивает акробатические навыки, стимулирует сердечно-сосудистую систему и улучшает общее состояние организма. При этом сердце и дыхательная система активно включаются в работу. Однако такой вид активности требует адаптации работы сердечно-сосудистой системы к неестественному положению тела, когда голова оказывается ниже уровня таза. Это своего рода дополнительная тренировка, которая является не вредной, а, наоборот, полезной для здоровья детей, заключил врач.

Однако помимо физических аспектов следует учитывать и психологические. Некоторые дети начинают вести себя неадекватно, имитируя поведение животных: царапают и кусают прохожих.

Важно отличать увлечение квадробикой от териантропизма. Териантропы (от греческого "зверь-человек") — это люди, которые ассоциируют себя с животными и начинают верить, что в них живёт душа какого-то животного, обычно хищника. Это уже патологическое состояние, когда подросток начинает вести себя неадекватно, пытаясь проявить своё "животное начало". Павел Семиченков Ортопед, травматолог, основатель медицинского центра "Кипарис" и сети оздоровительных центров "Кипарис+"

По словам Семиченкова, как и в любом виде активности, здесь необходим контроль и разумный подход со стороны родителей и педагогов. Внимательно следите за тем, чтобы это увлечение оставалось весёлым и полезным занятием для ваших детей, способствующим их здоровью и развитию.

Авторы Андрей Горяничев