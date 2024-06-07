"Обратим внимание": Львова-Белова насторожена распространением фурри среди российской молодёжи

Распространение среди российских детей субкультуры фурри настораживает, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По её словам, не могут не смущать попытки копировать поведение животных в самых разных вещах, например в еде, из-за чего молодёжь буквально "ест из миски и ходит в лоток".

"Что меня смутило — не то, что они наряжаются в костюмы животных, <...> а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах <...> Конечно, это не может не настораживать. И, значит, нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать <...> Обратим на это внимание отдельно", — сказала детский омбудсмен.