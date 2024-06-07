ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 08:37

"Обратим внимание": Львова-Белова насторожена распространением фурри среди российской молодёжи

Львова-Белова настороженно относится к копированию детьми поведения животных

Мария Львова-Белова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Александр Савельев

Мария Львова-Белова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Александр Савельев

Распространение среди российских детей субкультуры фурри настораживает, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По её словам, не могут не смущать попытки копировать поведение животных в самых разных вещах, например в еде, из-за чего молодёжь буквально "ест из миски и ходит в лоток".

"Что меня смутило — не то, что они наряжаются в костюмы животных, <...> а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах <...> Конечно, это не может не настораживать. И, значит, нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать <...> Обратим на это внимание отдельно", — сказала детский омбудсмен.

"Неведомы зверушки": Психолог объяснила, опасна ли субкультура фурри для детей
"Неведомы зверушки": Психолог объяснила, опасна ли субкультура фурри для детей

Напомним, с начала 2024 года в Сети начали появляться видео с подростками в костюмах животных, подражающих реальному поведению своих образов. Любителей этого занятия называют квадроберами или фурри. Некоторые представители власти осудили новомодную субкультуру. Например, заявление в таком тоне сделала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, по словам которой, фурри может навредить молодёжи и дестабилизировать психику подростков. Иного мнения придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов, напомнивший, что движение скоро уйдёт в прошлое.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • Мария Львова-Белова
  • ПМЭФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров