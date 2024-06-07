"Обратим внимание": Львова-Белова насторожена распространением фурри среди российской молодёжи
Львова-Белова настороженно относится к копированию детьми поведения животных
Мария Львова-Белова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Александр Савельев
Распространение среди российских детей субкультуры фурри настораживает, заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По её словам, не могут не смущать попытки копировать поведение животных в самых разных вещах, например в еде, из-за чего молодёжь буквально "ест из миски и ходит в лоток".
"Что меня смутило — не то, что они наряжаются в костюмы животных, <...> а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах <...> Конечно, это не может не настораживать. И, значит, нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать <...> Обратим на это внимание отдельно", — сказала детский омбудсмен.
Напомним, с начала 2024 года в Сети начали появляться видео с подростками в костюмах животных, подражающих реальному поведению своих образов. Любителей этого занятия называют квадроберами или фурри. Некоторые представители власти осудили новомодную субкультуру. Например, заявление в таком тоне сделала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, по словам которой, фурри может навредить молодёжи и дестабилизировать психику подростков. Иного мнения придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов, напомнивший, что движение скоро уйдёт в прошлое.