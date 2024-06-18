Рога, копыта, перья: Врач предупредил квадроберов, что корм для собак не подходит для человеческого детёныша Врач Умнов: Человек, питающийся кормом для животных, может заболеть цингой 18 июня, 11:13 Человек, питающийся кормом для животных, может заболеть цингой. Обложка © Freepik.com

В России и мире среди детей и подростков набирает популярность квадробинг (или квадробика). Смысл этого хобби в подражании животным. Доходит дело не только до костюмов с ушами и хвостами, но и до поедания кормов. Чем обернётся такая диета для человеческого детёныша, Life.ru рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

На упаковках кормов для животных указывается, что там содержатся только измельчённые кусочки мяса или рыбы, а также "необходимые белки, жиры, углеводы и микроэлементы". Однако на деле это не так, и состав этой еды максимально разочарует родителей квадроберов.

В корм добавляют (или он весь из них состоит) субпродукты. Хорошо, если субпродукты мясные — перемолотые внутренние органы, кожа, уши и другие мягкие остатки. А ведь могут пустить в ход "рога, копыта, кости и перья", которые могут повредить ЖКТ вкусившего данный продукт, что может привести к появлению язв, кровотечений из них или даже перфорации с перитонитом. Александр Умнов Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Кроме того, состав корма может не соответствовать заявленному на упаковке, быть несбалансированным, пустым или содержать чересчур много злаков. А они, как хлеб, дают быстрое и кратковременное насыщение, желудок растягивается, а после быстро наступает голод. Подобный корм может стать причиной ожирения, проблем с ЖКТ и мочевой системы, предупреждает Умнов.

"Из-за различия физиологии людей и собак человек, питающийся кормом, может, например, заболеть цингой, так как в кормах данного витамина нет. Всё потому что потомки волков вырабатывают данный витамин сами, а люди на это неспособны", — заключил Умнов.

Авторы Андрей Горяничев