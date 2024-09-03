Мия Бойко рекомендовала "выкусить" родителям и детям, которых возмутило её поведение на концерте
Мия Бойко посоветовала "выкусить" тем, кого возмутило её поведение на концерте
Популярная певица Mia Boyka прокомментировала своё поведение на концерте, на котором осудила маленькую девочку-квадробершу. Исполнительница просто попросила всех детей и родителей «выкусить».
«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными — то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала исполнительница в Telegram, добавив к посту фото-опредление слова «квадроберы».
Напомним, что Мия Бойко прилюдно унизила на сцене свою маленькую фанатку, которая оказалась квадробершей. Артистка довела ребёнка до слёз своими высказываниями. За малышку вступилась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она попросила исполнительницу ответить за своё поведение.