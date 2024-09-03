Мия Бойко рекомендовала "выкусить" родителям и детям, которых возмутило её поведение на концерте

«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными — то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала исполнительница в Telegram, добавив к посту фото-опредление слова «квадроберы».