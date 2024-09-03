Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:28

Мия Бойко рекомендовала "выкусить" родителям и детям, которых возмутило её поведение на концерте

Мия Бойко посоветовала "выкусить" тем, кого возмутило её поведение на концерте

Популярная певица Mia Boyka прокомментировала своё поведение на концерте, на котором осудила маленькую девочку-квадробершу. Исполнительница просто попросила всех детей и родителей «выкусить».

«Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала исполнительница в Telegram, добавив к посту фото-опредление слова «квадроберы».

Волынец призвала запретить контент с фурри из-за вреда психике молодёжи
Волынец призвала запретить контент с фурри из-за вреда психике молодёжи

Напомним, что Мия Бойко прилюдно унизила на сцене свою маленькую фанатку, которая оказалась квадробершей. Артистка довела ребёнка до слёз своими высказываниями. За малышку вступилась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Она попросила исполнительницу ответить за своё поведение.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров