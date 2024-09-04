На певицу Mia Boyka заявили в полицию после шутки над девочкой-квадробером
Мия Бойко. Обложка © Telegram / MIA BOYKA
На блогершу и певицу Марию Бойко (Mia Boyka) заявили в полицию. Мать девочки-квадробера из Надыма обвинила артистку в публичном оскорблении её дочери, сообщает SHOT.
Мама восьмилетней Марьяны рассказала, что после фразы певицы: «Ты квадробер, не дай бог?» её дочери никак не обойтись без психолога: девочка так сильно расстроилась, что перестала гулять, "проводит последние тёплые денёчки дома" и боится выходить на улицу после публичного унижения.
Родители ничего плохого в увлечении Марьяны не видят. Девочка растёт в многодетной семье (у них 5 детей) и у неё много других интересов. Ребёнок занимается танцами, борьбой и играет на фортепиано.
Напомним, что популярная среди молодёжи певица Мия Бойко прямо на сцене оскорбила маленькую девочку-квадробершу, высказав своё осуждение выбранному ею хобби. Ребёнок расплакался. Ситуация возмутила руководительницу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая потребовала призвать артистку к ответу. Сама исполнительница позже прокомментировала инцидент, предложив возмущённым родителям, чьи дети увлекаются квадробингом, «выкусить» и добавила, что «просто называла вещи своими именами».
Ранее Life.ru писал о том, что относительно недавно ставшее модным детское хобби с замысловатым названием "квадробинг" вызвало дискуссию в российском обществе. К примеру, некоторые считают, что движение надо запретить, так как оно несёт вред для психики детей. С другой стороны депутат Виталий Милонов внезапно высказался в защиту квадроберов, заявив что тревожиться не из-за чего, а увлёкшаяся ребятня скоро перебесится и найдёт себе другое развлечение.