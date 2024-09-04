На певицу Mia Boyka заявили в полицию после шутки над девочкой-квадробером

На блогершу и певицу Марию Бойко (Mia Boyka) заявили в полицию. Мать девочки-квадробера из Надыма обвинила артистку в публичном оскорблении её дочери, сообщает SHOT.

Мама восьмилетней Марьяны рассказала, что после фразы певицы: «Ты квадробер, не дай бог?» её дочери никак не обойтись без психолога: девочка так сильно расстроилась, что перестала гулять, "проводит последние тёплые денёчки дома" и боится выходить на улицу после публичного унижения.