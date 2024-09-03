Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka на концерте в Надыме

Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka, которую та прилюдно озвучила во время концерта в Надыме. Об этом узнал SHOT.

Как рассказал телеграм-каналу уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын, маленькая Марьяна из-за слов Марии Бойко (настоящее имя артистки) может столкнуться с серьёзной травмой для своей психики, а потому в ближайшее время ей наймут психолога. Это будет не школьный специалист. Такой шаг поможет исключить буллинг девочки со стороны одноклассников и друзей.