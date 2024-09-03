Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka на концерте в Надыме
Мия Бойко. Обложка © Telegram/MIA BOYKA
Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka, которую та прилюдно озвучила во время концерта в Надыме. Об этом узнал SHOT.
Как рассказал телеграм-каналу уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын, маленькая Марьяна из-за слов Марии Бойко (настоящее имя артистки) может столкнуться с серьёзной травмой для своей психики, а потому в ближайшее время ей наймут психолога. Это будет не школьный специалист. Такой шаг поможет исключить буллинг девочки со стороны одноклассников и друзей.
Во время концерта в Надыме к певице вывели маленькую девочку Марьяну, которая потерялась. На голове у неё была маска кошки, из-за чего Бойко спросила у неё: «Ты тут у нас котёнок или ты квадробер, не дай бог?»
Напомним, что популярная среди молодёжи певица Мия Бойко прямо на сцене оскорбила маленькую девочку-квадробершу на глазах у огромного количества посетивших выступление людей, высказав своё осуждение выбранному ею хобби. Ребёнок расплакался. Ситуация возмутила руководительницу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая потребовала призвать артистку к ответу. Сама исполнительница позже прокомментировала инцидент, предложив возмущённым родителям, чьи дети увлекаются квадробингом, «выкусить» и добавила, что «просто называла вещи своими именами».