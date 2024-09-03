Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 16:01

Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka на концерте в Надыме

Мия Бойко. Обложка © Telegram/MIA BOYKA

Мия Бойко. Обложка © Telegram/MIA BOYKA

Девочке-квадроберу наймут психолога после шутки Mia Boyka, которую та прилюдно озвучила во время концерта в Надыме. Об этом узнал SHOT.

Как рассказал телеграм-каналу уполномоченный по правам ребёнка в ЯНАО Данило Трубицын, маленькая Марьяна из-за слов Марии Бойко (настоящее имя артистки) может столкнуться с серьёзной травмой для своей психики, а потому в ближайшее время ей наймут психолога. Это будет не школьный специалист. Такой шаг поможет исключить буллинг девочки со стороны одноклассников и друзей.

Во время концерта в Надыме к певице вывели маленькую девочку Марьяну, которая потерялась. На голове у неё была маска кошки, из-за чего Бойко спросила у неё: «Ты тут у нас котёнок или ты квадробер, не дай бог?»

Ортопед вступился за детей-квадроберов, но призвал следить, чтобы хобби не переросло в териантропизм
Ортопед вступился за детей-квадроберов, но призвал следить, чтобы хобби не переросло в териантропизм

Напомним, что популярная среди молодёжи певица Мия Бойко прямо на сцене оскорбила маленькую девочку-квадробершу на глазах у огромного количества посетивших выступление людей, высказав своё осуждение выбранному ею хобби. Ребёнок расплакался. Ситуация возмутила руководительницу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая потребовала призвать артистку к ответу. Сама исполнительница позже прокомментировала инцидент, предложив возмущённым родителям, чьи дети увлекаются квадробингом, «выкусить» и добавила, что «просто называла вещи своими именами».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров