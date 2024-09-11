Без масок: Квадроберы могут попасть под запрет в России

Квадроберы могут попасть под запрет в России. С таким предложением выступила сенатор Наталия Косихина. В беседе с РИА «Новости» она заявила , что эта субкультура травмирует детскую психику.

«Нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — подчеркнула член Совета Федерации.