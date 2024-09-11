Без масок: Квадроберы могут попасть под запрет в России
Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов
Квадроберы могут попасть под запрет в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Квадроберы могут попасть под запрет в России. С таким предложением выступила сенатор Наталия Косихина. В беседе с РИА «Новости» она заявила, что эта субкультура травмирует детскую психику.
«Нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — подчеркнула член Совета Федерации.
Как считает депутат, важно, чтобы любая субкультура не носила разрушительный и провокационный характер для людей.
Напомним, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец осудила субкультуру подражания животным. По её словам, контент с фурри противоречит указу президента России и может навредить подрастающему поколению, дестабилизируя психику.