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11 сентября, 04:54

Без масок: Квадроберы могут попасть под запрет в России

Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов

Квадроберы могут попасть под запрет в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Квадроберы могут попасть под запрет в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Квадроберы могут попасть под запрет в России. С таким предложением выступила сенатор Наталия Косихина. В беседе с РИА «Новости» она заявила, что эта субкультура травмирует детскую психику.

«Нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — подчеркнула член Совета Федерации.

Как считает депутат, важно, чтобы любая субкультура не носила разрушительный и провокационный характер для людей.

Психолог объяснил, когда субкультура становится проблемой для детей и родителей
Психолог объяснил, когда субкультура становится проблемой для детей и родителей

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец осудила субкультуру подражания животным. По её словам, контент с фурри противоречит указу президента России и может навредить подрастающему поколению, дестабилизируя психику.

Илья Попов
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