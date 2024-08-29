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29 августа, 14:55

Психолог объяснил, когда субкультура становится проблемой для детей и родителей

Психолог Ершов: Дети через субкультуру пытаются самовыразиться и самоутвердиться

В последние годы дети и подростки всё активнее увлекаются новыми субкультурами: квадробикой, териантропией и фурри. Иногда это может стать проблемой как для ребёнка, так и для его родителей, уверен политтехнолог и психолог Александр Ершов.

Чаще всего дети через субкультуру пытаются самовыразиться и самоутвердиться. Эксперт считает это базовой потребностью в подростковом возрасте и нормальным явлением, пока ребёнок не вредит себе и окружающим. Например, подходящий возраст для квадробики (когда дети переодеваются в животных и передвигаются на четвереньках) — 9–10 лет, а ближе к 16 это должно насторожить взрослых.

«Пусть ребёнок развлекается в костюме животного в компании подобных несколько раз в неделю, но если он дома начинает есть из миски и ползать на четвереньках и родителю не удаётся мирно убедить его разделять игру и жизнь, то пора идти к специалисту», — отметил психолог в беседе с РИА «ФедералПресс».

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Ранее психолог рассказала, что вы делаете не так, если ваши дети всё время ссорятся. Кстати, детские проблемы могут стать причиной дальнейших неудач в личной жизни.

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Freepik

Борис Эльфанд
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