Психолог рассказала, что вы делаете не так, если ваши дети всё время ссорятся

Разногласия между детьми в одной семье требуют от родителей терпения и изменения подходов к воспитанию. Об этом рассказала психолог семейного центра "Зеленоград" Жанна Глушач. По её словам, необходимо выделить каждому ребёнку личное пространство, потому что свой уголок со своими вещами нужен каждому человеку, даже если этот человек ещё маленький. Детей нельзя сравнивать или перекладывать ответственность за младших на старших, так они друг у друга будут вызывать ещё большее раздражение. И самое главное, нужно уметь сопереживать своим детям, не обесценивая их проблемы, а, наоборот, поощрять их за хорошие поступки.

Однако бывают и ситуации, когда в семье ругань между детьми уже стала нормой. В таком случае эксперт рекомендует ввести правило: не драться и не портить вещи ни при каких обстоятельствах. А родителям в свою очередь нужно не выступать "судьёй" в таких конфликтах, а пытаться понять каждого, делая акцент на чувствах и переживаниях каждого ребёнка. Безусловно, никакая ссора между детьми не решится, пока они искренне не извинятся за проступки, поэтому нужно приучить детей к настоящим развёрнутым извинениям друг перед другом.

"Каждый ребёнок уникален, и родители могут выстроить гармоничные отношения между детьми, только обеспечив равные возможности для развития и самореализации каждого", — подчеркнула эксперт в диалоге с "Москвой 24".