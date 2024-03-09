Психотерапевт объяснила, как правильно ссориться с ребёнком

Ни в одной семье нет идеальных отношений, конфликты рано или поздно случаются у всех. Но нужно понимать и осознавать, что порой ссора может помочь посмотреть на ситуацию с разных сторон. Поэтому даже с детьми можно ссориться продуктивно, отметила методист онлайн-школы для детей и подростков, психотерапевт и гештальт-терапевт Софья Ефименко.

По словам эксперта, с детьми нужно не переходить на личности, а обсуждать поступки. Родители склонны говорить "ты грубиян", когда ребёнок невежлив, или "бестолочь", если он не понимает что-то простое. В результате он слышит от важных для него людей, что плохой, и не понимает, что ему нужно сделать, чтобы стать хорошим. Это влияет на самооценку. Психолог советует говорить о конкретных поступках. Например: "Я знаю, что ты вежливый и добрый мальчик. Но сегодня ты повёл себя грубо со своим приятелем. Расскажи, почему ты назвал его дураком", поясняет детский специалист в беседе с "Газетой.ru". Важно также говорить спокойным тоном, уточнила Ефименко.

"Никогда не забывайте, что дети учатся, глядя на вас. Так что подавайте пример желательного поведения ― дети гораздо лучше реагируют на поступки, которым можно подражать, чем на слова. А если вы всё же повысили голос, то объясните ребёнку свои чувства в этот момент. Например, он выбежал на дорогу, вы испугались за его жизнь и поэтому закричали", — объясняет психотерапевт.

Также эксперт советует попробовать донести информацию разными способами. Если родитель обычно повышает голос, нужно попробовать сменить тон. Если обвиняет и ждёт оправданий ― научиться спрашивать и слушать ответы.

Ефименко добавила, что взрослым очень важно не бояться извиняться и мириться. Родительский авторитет от этого не пострадает, а ребёнок увидит, что извиняться ― нормально, и научится это делать. Если же он первый приходит с извинениями, важно не отталкивать его, даже если раздражены. Детям важно знать, что ссора не означает, что вы их больше не любите. И в чём бы ни заключался конфликт, стоит помнить, что цель любого спора ― не победа одной стороны, а решение проблемы, заключила Ефименко.