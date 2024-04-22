10 рисунков малышей, после которых их родителей точно пригласят на разговор со службой опеки
Эти детские рисунки настолько необычные и тревожные, что могут вызвать вопросы у любого психолога. Life.ru собрал 10 работ, которые могут стать поводом для серьёзного разговора родителей этих художников с социальными службами.
Обложка © Reddit / connexionwithal, TheSmell0fRain
"Я с лучшим другом", — Ripsaw99.
Фото © Reddit / Ripsaw99
"Что ж, это нарисовала моя сестра. Мне можно начинать бояться?" — Wolfboy2004.
Фото © Reddit / Wolfboy2004
"Поделка для школы..." — connexionwithal.
"Девочку попросили нарисовать её и воображаемого друга рядом", — imgur.
Фото © imgur
"Дети рисовали автопортреты в лагере", — connexionwithal.
"Кровавое месиво", — connexionwithal.
"Мне пора беспокоиться из-за жутких рисунков моего семилетнего ребёнка?" — No-Kale-3670.
Фото © Reddit / No-Kale-3670
"Рисунок моей четырёхлетней дочери, изображающий её отца. Уже пора бить тревогу, да?" — Learaaa.
Фото © Reddit / Learaaa
"Мой девятилетний сын сделал мне рисунок..." — TheSmell0fRain.
Фото © Reddit / TheSmell0fRain
"Жуткий детский рисунок", — KaitlynNorris.
Фото © Reddit / KaitlynNorris