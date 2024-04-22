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22 апреля, 05:00

10 рисунков малышей, после которых их родителей точно пригласят на разговор со службой опеки

Эти детские рисунки настолько необычные и тревожные, что могут вызвать вопросы у любого психолога. Life.ru собрал 10 работ, которые могут стать поводом для серьёзного разговора родителей этих художников с социальными службами.

Обложка © Reddit / connexionwithal, TheSmell0fRain

Обложка © Reddit / connexionwithal, TheSmell0fRain

"Я с лучшим другом", — Ripsaw99.

Фото © Reddit / Ripsaw99

Фото © Reddit / Ripsaw99

"Что ж, это нарисовала моя сестра. Мне можно начинать бояться?" Wolfboy2004.

Фото © Reddit / Wolfboy2004

Фото © Reddit / Wolfboy2004

"Поделка для школы..." connexionwithal.

Фото © Reddit / connexionwithal

Фото © Reddit / connexionwithal

"Девочку попросили нарисовать её и воображаемого друга рядом", — imgur.

Фото © imgur

Фото © imgur

"Дети рисовали автопортреты в лагере", — connexionwithal.

Фото © Reddit / connexionwithal

Фото © Reddit / connexionwithal

"Кровавое месиво", — connexionwithal.

Фото © Reddit / connexionwithal

Фото © Reddit / connexionwithal

"Мне пора беспокоиться из-за жутких рисунков моего семилетнего ребёнка?" No-Kale-3670.

Фото © Reddit / No-Kale-3670

Фото © Reddit / No-Kale-3670

"Рисунок моей четырёхлетней дочери, изображающий её отца. Уже пора бить тревогу, да?" Learaaa.

Фото © Reddit / Learaaa

Фото © Reddit / Learaaa

"Мой девятилетний сын сделал мне рисунок..." TheSmell0fRain.

Фото © Reddit / TheSmell0fRain

Фото © Reddit / TheSmell0fRain

"Жуткий детский рисунок", — KaitlynNorris.

Фото © Reddit / KaitlynNorris

Фото © Reddit / KaitlynNorris

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Сергей Трофимов
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