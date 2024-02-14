Подросток-"акробат" из ХМАО выложил в Сеть смертельно опасный трюк и привлёк внимание полицейских
Полиция ХМАО заинтересовалась школьником, сделавшим сальто из окна в сугроб
16-летний подросток из города Мегиона (ХМАО) спрыгнул в сугроб с высоты пятого этажа ради эффектного видео, и теперь им занимается полиция. Кадрами трюка юный "акробат" поделился в социальных сетях. На них он выпрыгивает из окна, делая в воздухе двойное сальто, затем приземляется в сугроб, встаёт на ноги и направляется к оператору, которым выступал его приятель.
НЕ ПОВТОРЯТЬ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Полицейские выясняют, кто надоумил школьника из ХМАО выполнить смертельно опасный трюк. Видео © SHOT
Малолетний трюкач не пострадал, вот только подал сверстникам очень плохой пример. Любая попытка повторить подобное может привести к трагедии. Воспитательную работу со школьником и его родителями проведут правоохранительные органы. Что им может грозить, неизвестно.
Ранее Life.ru рассказывал, как блогер-миллионник Сергей Косенко ради лайков снял ролик, в котором бросил в снег двухмесячного сына. Такой поступок вызвал шквал критики и хейта. Общественники и депутаты даже попросили главу СК РФ завести на блогера уголовное дело. После этого Косенко извинился и объяснил, что кидал в сугроб куклу, а лицо сына якобы наложил на кадры с помощью монтажа.