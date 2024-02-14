Подросток-"акробат" из ХМАО выложил в Сеть смертельно опасный трюк и привлёк внимание полицейских

16-летний подросток из города Мегиона (ХМАО) спрыгнул в сугроб с высоты пятого этажа ради эффектного видео, и теперь им занимается полиция. Кадрами трюка юный "акробат" поделился в социальных сетях. На них он выпрыгивает из окна, делая в воздухе двойное сальто, затем приземляется в сугроб, встаёт на ноги и направляется к оператору, которым выступал его приятель.