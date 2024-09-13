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13 сентября, 14:10

В Госдуме нашлись защитники детей-квадроберов

Депутат Госдумы Бессараб призвала изучить квадробинг прежде, чем его запрещать

Прежде чем запрещать квадробинг в России, необходимо тщательно его изучить и понять, действительно ли он вреден для нравственного развития ребёнка. Таким мнением поделилась депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с RuNews24.ru.

«Я считаю, что важно давать детям возможность принимать решения, если это не вредит их здоровью, психическому и нравственному развитию. Однако, если какое-либо течение или субкультура оказывают негативное влияние на здоровье и нравственность ребёнка, то их следует запретить», — отметила парламентарий.

На её взгляд, квадробинг не является чем-то опасным. Депутат привела в пример аквагрим с изображением кошек, собак и других животных, который делают повсеместно в торговых центрах, или костюмы фей с крыльями стрекоз. Она считает, что это никак не вредит детям. Кроме того, Бессараб подчеркнула, что невозможно всё запретить.

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«Прежде, чем что-то запрещать, нужно тщательно изучить и понять суть явления. Скорее всего, когда девочке/мальчику исполнится 16 лет, он/она забудет о том, что ей нравилось рисовать себе аквагрим в виде кошек, стрекоз или чего-то ещё», — заключила политик.

Напомним, что с предложением запретить квадроберов в России выступила сенатор Наталия Косихина. Она считает, что эта субкультура травмирует детскую психику и может привести к трагическим последствиям. Лучше переключить внимание детей на спорт и образовательные занятия.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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