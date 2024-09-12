«Невменяемых много»: В России призвали создать секции для квадроберов, чтобы уберечь их от людского гнева
Психиатр Шуров: Необходимы центры для тренировки квадроберов в России
По мнению врача, поведение квадроберов может привести к конфликтам с окружающими. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV
Психиатр Василий Шуров призвал создать специализированные центры для тренировки квадроберов, чтобы снизить их негативное воздействие на общество. В беседе с Life.ru специалист пояснил, что наличие таких заведений могло бы значительно сократить количество конфликтных ситуаций между детьми и окружающими.
Создание специальных центров для квадроберов – это было бы идеально, потому что у нас невменяемых много, им для раздражения много не надо. Тем более, некоторые из детей могут лизнуть руку, или ещё что-то сделать, реакция прохожего может быть очень специфической. Я согласен, так что, желательно, предоставлять квадроберам места, где безопасно. У нас в стране сейчас и так много других проблем, такое количество, что давайте ещё будем для квадроберов писать законы.
Шуров также добавил, что «если у этих детей психопатология, то этим должны заниматься врачи, а не Госдума». Он предлагает организовать центры как спортивные секции, где дети смогут развивать свои навыки в безопасной среде. По его мнению, такие секции могли бы включать в себя «прыжки, бег, лазание по канату».
С точки зрения специалиста, создание таких учреждений поможет снизить количество проблем, связанных с увлечением квадробингом, и предоставит детям необходимые занятия для развития.
Напомним, ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России, утверждая, что она наносит вред детской психике и может привести к трагическим последствиям. Сенатор подчеркнула необходимость направить молодёжь на занятия спортом и образовательные активности, которые не вредят психическому и физическому здоровью окружающих.