«Невменяемых много»: В России призвали создать секции для квадроберов, чтобы уберечь их от людского гнева

Создание специальных центров для квадроберов – это было бы идеально, потому что у нас невменяемых много, им для раздражения много не надо. Тем более, некоторые из детей могут лизнуть руку, или ещё что-то сделать, реакция прохожего может быть очень специфической. Я согласен, так что, желательно, предоставлять квадроберам места, где безопасно. У нас в стране сейчас и так много других проблем, такое количество, что давайте ещё будем для квадроберов писать законы.