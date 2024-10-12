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12 октября, 17:18

Наташа Королёва высказалась против запрета квадробинга и напомнила про зайчиков на утренниках

Певица Наташа Королёва высказалась против запрета квадробинга

Певица Наташа Королёва высказалась против запрета квадробинга в России, сообщает корреспондент Life.ru с празднования Дня рождения телеканала Муз-ТВ в Кремлёвском дворце. Артистка считает, что в этом вопросе необходимо разбираться психологам.

Королёва выступила против запрета квадробинга. Видео © Life.ru

«Бедные наши дети. <...> Я вообще против всевозможных запретов, но как-то надо к этому отнестись со стороны, наверное, психологии и сделать выводы», — сказала Королёва.

Она добавила, что в детстве все девочки и мальчики наряжались в зайчиков, снежинок, но это была «нормальная история», так как дальше утренников дело не заходило.

Квадробинг — это когда дети переодеваются в животных и имитируют их поведение, в том числе в общественном месте. Многие родители поддерживают такое увлечение. Так, например, недавно в Омске женщина вывела дочь на прогулку на поводке, а в Подмосковье мать закатила скандал из-за того, что ветклиника отказалась чипировать её ребёнка. Из-за этого в Госдуме призвали ввести ответственность для родителей детей, которые занимаются квадробингом, вплоть до лишения родительских прав и уголовки. Эту тему даже успели обсудить и на самом высоком уровне — в Кремле.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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