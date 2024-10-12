Наташа Королёва высказалась против запрета квадробинга и напомнила про зайчиков на утренниках

Певица Наташа Королёва высказалась против запрета квадробинга в России, сообщает корреспондент Life.ru с празднования Дня рождения телеканала Муз-ТВ в Кремлёвском дворце. Артистка считает, что в этом вопросе необходимо разбираться психологам.

Королёва выступила против запрета квадробинга. Видео © Life.ru

«Бедные наши дети. <...> Я вообще против всевозможных запретов, но как-то надо к этому отнестись со стороны, наверное, психологии и сделать выводы», — сказала Королёва.