В Госдуме призвали лишать россиян родительских прав на детей-квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов призывает рассмотреть предложение о введении ответственности для родителей детей, которые занимаются квадробингом. Он уже направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Данный документ находится в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг» и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — пишет парламентарий.

Сейчас в стране отмечается резкий рост случаев «квадробинга». Жалобы в адрес депутатов также поступают каждый день. По мнению Колунова, в России с её приоритетом на институт традиционной семьи существование данного движения неприемлемо.