В Госдуме призвали лишать россиян родительских прав на детей-квадроберов
Депутат ГД Колунов призвал запретить «квадробинг» и наказывать родителей
Квадробер. Облжка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Депутат Госдумы Сергей Колунов призывает рассмотреть предложение о введении ответственности для родителей детей, которые занимаются квадробингом. Он уже направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Данный документ находится в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг» и разработке мер ответственности по данному вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — пишет парламентарий.
Сейчас в стране отмечается резкий рост случаев «квадробинга». Жалобы в адрес депутатов также поступают каждый день. По мнению Колунова, в России с её приоритетом на институт традиционной семьи существование данного движения неприемлемо.
Ранее Life.ru рассказал о квадроберном случае, который произошёл в Омске. Местные жители заметили на площадке женщину, выгулявшую на поводке не собачку, а дочку. Мать пристегнула ребёнка и ходила рядом с ним. Счастливый хвостатый же бегал и резвился на свободе, параллельно радуясь появлению нового хобби у девочки.