Life.ru снял, как тему квадроберов обсуждают на самом высоком уровне – в Кремле

Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с армянскими коллегами обсудил тему квадробинга. Об этом сообщил специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Лавров обсуждает Пашиняна и квадроберов. Видео © Life.ru

Вместе с главой армянского МИД Араратом Мирзояном и послом в РФ Гургеном Арсеняном Сергей Лавров обсудил набирающее популярность среди молодёжи хобби. Оказалось, что Мирзоян не особо осведомлён об этом, в связи с чем Лаврову и Арсеняну пришлось растолковать, чем занимаются дети в костюмах животных.

«Квадроберы... Одна из самых главных новостей... В собак наряжаются дети и ходят, как животные», — объяснил Лавров.

Лавров также посмотрел недавнее видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян едет на велосипеде по московской набережной