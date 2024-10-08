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8 октября, 11:02

Life.ru снял, как тему квадроберов обсуждают на самом высоком уровне – в Кремле

Лавров обсудил квадроберов с Мирзояном перед встречей Путина и Пашиняна

Тему квадроберов обсуждают даже в Кремле. Обложка © Life.ru / Shutterstock/FOTODOM/Melnikov Dmitriy

Тему квадроберов обсуждают даже в Кремле. Обложка © Life.ru / Shutterstock/FOTODOM/Melnikov Dmitriy

Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с армянскими коллегами обсудил тему квадробинга. Об этом сообщил специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Лавров обсуждает Пашиняна и квадроберов. Видео © Life.ru

Вместе с главой армянского МИД Араратом Мирзояном и послом в РФ Гургеном Арсеняном Сергей Лавров обсудил набирающее популярность среди молодёжи хобби. Оказалось, что Мирзоян не особо осведомлён об этом, в связи с чем Лаврову и Арсеняну пришлось растолковать, чем занимаются дети в костюмах животных.

«Квадроберы... Одна из самых главных новостей... В собак наряжаются дети и ходят, как животные», — объяснил Лавров.

Лавров также посмотрел недавнее видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян едет на велосипеде по московской набережной

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В Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. На нём армянская делегация отказалась присоединяться к двум итоговым документам «О принципах обеспечения евразийской безопасности» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер».

Александр Юнашев
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