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8 октября, 01:56

«Поросёнок Стасик»: Барецкий назвал себя первым квадробером в России

Шоумен Стас Барецкий назвал себя первым квадробером в России

Стас Барецкий. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ

Стас Барецкий. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ

Известный шоумен и актёр Стас Барецкий заявил, что он является первым квадробером в России. В интервью для Инфо24 он утверждает, что стал основоположником этого движения.

«Если честно, я был свиньёй — поросёнок Стасик, у меня была такая фишка», — заявил шоумен.

Барецкий признался, что также пробовал надевать костюм бегемота, но этот образ его не впечатлил из-за слишком большой головы. Кроме того, актёр отметил, что когда-то он также выступал в костюме зайца.

Стас Барецкий. Видео © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ

«Где-то плавает в интернете видео, как я сижу — зайчик, нажимаю на специальные пультики, и у меня уши поднимаются», — поделился артист.

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Ранее Барецкий признался, что в прошлом присутствовал на скандальных вечеринках с рэпером P. Diddy. Американец, утверждает он, даже нюхал кокаин с его лысой головы.

Артём Гапоненко
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