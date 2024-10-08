«Поросёнок Стасик»: Барецкий назвал себя первым квадробером в России
Шоумен Стас Барецкий назвал себя первым квадробером в России
Стас Барецкий. Обложка © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ
Известный шоумен и актёр Стас Барецкий заявил, что он является первым квадробером в России. В интервью для Инфо24 он утверждает, что стал основоположником этого движения.
«Если честно, я был свиньёй — поросёнок Стасик, у меня была такая фишка», — заявил шоумен.
Барецкий признался, что также пробовал надевать костюм бегемота, но этот образ его не впечатлил из-за слишком большой головы. Кроме того, актёр отметил, что когда-то он также выступал в костюме зайца.
Стас Барецкий. Видео © Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ
«Где-то плавает в интернете видео, как я сижу — зайчик, нажимаю на специальные пультики, и у меня уши поднимаются», — поделился артист.
Ранее Барецкий признался, что в прошлом присутствовал на скандальных вечеринках с рэпером P. Diddy. Американец, утверждает он, даже нюхал кокаин с его лысой головы.