Самый эпатажный ритуальщик страны оценил шансы Зеленского преуспеть в похоронном бизнесе

Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, которая, помимо всего прочего, охватывает похоронные и астрологические услуги. С ходу вписаться в такой бизнес довольно проблематично, заявил в беседе с Life.ru шоумен и директор ритуального агентства Стас Барецкий. По его словам, украинский политик имеет смехотворные шансы на успех на своём новом поприще.

«В таком бизнесе Зеленскому делать нечего, конечно, его задавят здесь. Если он сунется ещё и в Россию, понятно, что его не пустят сюда с его бизнесом, даже если он будет действовать через посредников и левых лиц. Это всё быстро вычисляется», — отметил экс-участник группы «Ленинград».

В похоронном бизнесе сейчас началась очередная волна дележа. Москва выдавливает остальные регионы, регионы выдавливают Москву. Зеленскому здесь делать нечего, даже с его огромными бабками и посредническими вещами. В ритуальном бизнесе решают не деньги, а связи, со стороны зайти в этот бизнес невозможно. Стас Барецкий Шоумен

Ритуальный бизнес — это мафиозная структура, утверждает Барецкий. По его словам, это скорее даже как семья. Есть люди, которые там работают, и есть лишние, такие как Зеленский, которые там не нужны, подчеркнул наш собеседник.

«Это не ресторан открыть. Зеленского там задавят, он там не нужен. Пусть у себя на Украине делает ритуальный бизнес, работы много, он может там делать что хочет», — указал шоумен.