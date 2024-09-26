Зеленскому не разрешат заниматься бизнесом. Глава киевского режима не сможет развивать своё дело, потому что его будут преследовать украинцы. Граждане начнут его разыскивать по всему миру, чтобы передать суду за то, что он сотворил с народом, заявил Life.ru первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Честно говоря, не перестаю удивляться. Этот персонаж (Зеленский. — Прим. Life.ru) сначала довёл свою страну до войны, она несёт огромные потери: и людские, и материальные, и энергоресурсы. Сейчас господин Зеленский ходит с протянутой рукой по всему миру, с якобы каким-то планом, а он банальный — просто требует побольше вооружения. Владимир Джабаров Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам

Политик отметил, что в ближайшее время с Зеленским перестанут разговаривать, потому что «от него весь мир уже устал». А тот похоронный бизнес — это очередная ерунда, которой он занимается.

«Я думаю, он не воспользуется этой регистрацией своих торговых марок, они будут не нужны ему. Подушка безопасности на будущее у него уже всё равно давно готова — огромные суммы денег, которые он украл», — заявил Life.ru политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По словам нашего собеседника, глава киевского режима набрал себе столько купюр, что «ему хватит этих денег, чтобы и он, и его дети, и его внуки безбедно жили». Депутат также отметил, что Зеленский очень показной человек, который любит быть на публике и слушать истории о самом себе.

Такой человек — пиарщик, как был пиарщиком в своём «95-м квартале», так им и остался. Артист — он и есть артист. Олег Матвейчев Политолог, депутат Госдумы