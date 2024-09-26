«Звоните!» Песков захотел поделиться с журналистами номером пресс-секретаря Зеленского
Песков предложил дать журналистке номер телефона пресс-секретаря Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистки о Владимире Зеленском заявил, что может поделиться с ней номером представителя украинского политика. Она попросила представителя Кремля объяснить, почему главарь киевского режима обвиняет Москву в якобы создании угрозы для украинских АЭС.
Песков предлагает номер пресс-секретаря Зеленского. Видео © Life.ru
«Я вам могу дать телефон его пресс-секретаря, звоните», — ответил Песков. Этот пост занимает Сергей Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин внёс изменения в ядерную доктрину страны. Обновлённый документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Также Москва оставляет за собой право на ядерный ответ в случае нападения на Белоруссию. Путин упомянул, что основанием для использования оружия массового поражения станет массированный авиаудар по территории РФ. По словам Пескова, новая редакция доктрины является чётким сигналом Западу о последствиях агрессии против России.
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