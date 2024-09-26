«Звоните!» Песков захотел поделиться с журналистами номером пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистки о Владимире Зеленском заявил, что может поделиться с ней номером представителя украинского политика. Она попросила представителя Кремля объяснить, почему главарь киевского режима обвиняет Москву в якобы создании угрозы для украинских АЭС.