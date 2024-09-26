Кремль ответил на вопрос о наращивании ядерных арсеналов России по приказу Путина
Песков: РФ не планирует наращивать ядерные арсеналы, об этом на СБ речь не шла
Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы после внесения изменений в свою доктрину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления российского лидера Владимира Путина после вчерашнего постоянного совещания СБ по ядерному сдерживанию.
«Нет, о таких планах не говорилось и никаких заявлений на этот счёт не было», — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли РФ теперь нарастить свои ядерные арсеналы.
Владимир Путин на заседании Совбеза РФ рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, российский лидер заявил, что страна оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.
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