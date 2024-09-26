Кремль ответил на вопрос о наращивании ядерных арсеналов России по приказу Путина

Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы после внесения изменений в свою доктрину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления российского лидера Владимира Путина после вчерашнего постоянного совещания СБ по ядерному сдерживанию.

«Нет, о таких планах не говорилось и никаких заявлений на этот счёт не было», — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли РФ теперь нарастить свои ядерные арсеналы.