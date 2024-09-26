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26 сентября, 09:47

Кремль ответил на вопрос о наращивании ядерных арсеналов России по приказу Путина

Песков: РФ не планирует наращивать ядерные арсеналы, об этом на СБ речь не шла

Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы после внесения изменений в свою доктрину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления российского лидера Владимира Путина после вчерашнего постоянного совещания СБ по ядерному сдерживанию.

«Нет, о таких планах не говорилось и никаких заявлений на этот счёт не было», — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли РФ теперь нарастить свои ядерные арсеналы.

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«Это нужно считать сигналом»: В Кремле объяснили, почему Россия обновила ядерную доктрину

Владимир Путин на заседании Совбеза РФ рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, российский лидер заявил, что страна оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.

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Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Александр Юнашев
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