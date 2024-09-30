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30 сентября, 14:54

«Нюхал с моей головы!»: Барецкий раскрыл Life.ru подноготную кокаиновых вечеринок рэпера P. Diddy

Стас Барецкий заявил, что в 2005 году был на вечеринках с рэпером P. Diddy

Репер P. Diddy и шоумен Стас Барецкий. Обложка © Wikipedia / Reckless Dream Photography, kino-teatr

Репер P. Diddy и шоумен Стас Барецкий. Обложка © Wikipedia / Reckless Dream Photography, kino-teatr

Шоумен Стас Барецкий в середине нулевых бывал на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy. Американец, утверждает он, даже нюхал кокаин с его лысой головы. Про подноготную звёздного отрыва и строгость американских законов Барецкий рассказал в беседе с корреспондентом Life.ru.

Я в свою бытность был в группе Ленинград и участвовал в этих вечеринках у репера P. Diddy. Мы тогда часто летали в Америку на концерты в 2005-2008 году! С P. Diddy мы были на дружеской ноге, он даже в шутку нюхал кокаин на моей коротко стриженой головы! Я видел, что он делал, там творился полный разврат: всё в кокаине и алкоголе, голые девицы кругом, разные — чёрные, белые, всякие.

Стас Барецкий

Шоумен

Я в свою бытность был в группе Ленинград и участвовал в этих вечеринках у репера P. Diddy. Мы тогда часто летали в Америку на концерты в 2005-2008 году! С P. Diddy мы были на дружеской ноге, он даже в шутку нюхал кокаин на моей коротко стриженой головы! Я видел, что он делал, там творился полный разврат: всё в кокаине и алкоголе, голые девицы кругом, разные — чёрные, белые, всякие.
Я в свою бытность был в группе Ленинград и участвовал в этих вечеринках у репера P. Diddy. Мы тогда часто летали в Америку на концерты в 2005-2008 году! С P. Diddy мы были на дружеской ноге, он даже в шутку нюхал кокаин на моей коротко стриженой головы! Я видел, что он делал, там творился полный разврат: всё в кокаине и алкоголе, голые девицы кругом, разные — чёрные, белые, всякие.

Шоумен отметил, что неоднократно узнавал у рэпера, боится ли он ареста. В ответ P. Diddy заявлял, что Америка — свободная страна, и ему нечего бояться. Барецкий уверен, что правосудие в США «работает неважно» и посадить там могут любого без причины. Стас не готов бросить друга в тяжёлой ситуации и даже согласился дать показания против компании Netflix, которая, по мнению шоумена, просто «пиарится на репере».

«Вообще он очень начитанный парень и знает русскую классику. Пушкина, Булгакова, что меня всегда удивляло! А ещё он говорил, что у нас самые крутые гангстеры. Уважал меня за то, что я носил малиновый пиджак! Бывало, мы с ним выпивали и ему очень нравился русский мат!» — говорит Барецкий.

Бил ногами: Всплыло видео нападения P. Diddy на подругу, которое он скрывал 8 лет
Бил ногами: Всплыло видео нападения P. Diddy на подругу, которое он скрывал 8 лет

Напомним, западные СМИ утверждают, что в «нулевых» P. Diddy устраивал действительно крупные и отвязные вечеринки, на которых присутствовали и отдыхали многие известные сегодня звёзды. К слову, недавно артист попал в другой крупный скандал: Шон Комбс избил бывшую девушку ногами в коридоре отеля в Лос-Анджелесе, и это попало на видео.

Ольга Годуненко
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