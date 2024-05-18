Бил ногами: Всплыло видео нападения P. Diddy на подругу, которое он скрывал 8 лет
CNN: Рэпер P. Diddy избил экс-возлюбленную в отеле Лос-Анджелеса
Рэпер Пи Дидди. Обложка © ТАСС / Collin Xavier
Известный американский певец Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пи Дидди, избил бывшую девушку ногами в коридоре отеля в Лос-Анджелесе. Видео восьмилетней давности 17 мая показал телеканал CNN, оно уже завирусилось в Сети.
Рэпер P. Diddy избивает свою бывшую девушку в отеле Лос-Анджелеса. Видео © X / MBTararr
Уточняется, что певец избил экс-возлюбленную по имени Кэсси в 2016 году, однако заплатил 50 тысяч долларов, чтобы видео никуда не просочилось. На кадрах видно, как он швыряет девушку на пол, пинает и тащит по коридору. Пострадавшая подавала на рэпера иск о сексуальном насилии и рассказывала, что тот накачивал её наркотиками и регулярно бил. Однако тогда адвокаты звезды сумели замять эту историю.
Всё изменилось в марте этого года — полицейские пришли в дом к P. Diddy с обысками. Правоохранители изъяли оружие, телефоны, а также искали информацию в рамках расследования о работорговле.
А 6 мая полиция Владивостока задержала 34-летнего военного из США. Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, он должен был направиться в Техас для продолжения службы. Во Владивостоке у него случился конфликт с возлюбленной, после которого та заявила в полицию о пропаже денег. Выяснилось, что американский военный избил россиянку и украл у неё 200 тысяч рублей. Оказалось, что побои в их отношениях были обычным делом. Американца отправили под стражу и предъявили ему обвинение в краже со значительным ущербом. Позже защита оспорила арест мужчины.