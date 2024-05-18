Бил ногами: Всплыло видео нападения P. Diddy на подругу, которое он скрывал 8 лет

Уточняется, что певец избил экс-возлюбленную по имени Кэсси в 2016 году, однако заплатил 50 тысяч долларов, чтобы видео никуда не просочилось. На кадрах видно, как он швыряет девушку на пол, пинает и тащит по коридору. Пострадавшая подавала на рэпера иск о сексуальном насилии и рассказывала, что тот накачивал её наркотиками и регулярно бил. Однако тогда адвокаты звезды сумели замять эту историю.