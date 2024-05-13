Защита оспорила арест совершившего кражу во Владивостоке американского военного
Защита гражданина США Гордона Блэка, которого арестовали в Приморье за совершение кражи, обжаловала решение о мере пресечения в отношении мужчины, рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
Жалоба поступила от адвоката. Срок для принесения возражений предоставлен до 20 мая.
Напомним, 6 мая стало известно о задержании 34-летнего американского военного. Гордон Блэк приехал в Россию из Южной Кореи, он должен был направиться в Техас для продолжения службы. Во Владивостоке у него случился конфликт с 32-летней возлюбленной, после которого та заявила в полицию о пропаже денег. По данным Life.ru, Блэк избил россиянку и украл у неё 200 тысяч рублей. Сообщалось, что побои в их отношениях были обычным делом. Американца отправили под стражу. Позже стало известно, что ему предъявили обвинение в краже со значительным ущербом.
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