Арестованному в Приморье военному из США Блэку предъявили обвинение

Американскому военнослужащему Гордону Блэку, арестованному в Приморье после ссоры со своей возлюбленной, предъявили обвинение в краже со значительным ущербом. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что пара, чьи отношения разрушились после домашнего насилия и ссоры, познакомилась в Южной Корее, где работала россиянка. Уже дома, во Владивостоке, девушка продолжила общение с Блэком в Сети. После кражи денег его задержали в одной из гостиниц столицы Приморья, когда иностранец уже приобрёл авиабилеты и собирался улететь в США. На данный момент американец содержится в СИЗО.