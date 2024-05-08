Арестованному в Приморье военному из США Блэку предъявили обвинение
Гордон Блэк. Обложка © SHOT
Американскому военнослужащему Гордону Блэку, арестованному в Приморье после ссоры со своей возлюбленной, предъявили обвинение в краже со значительным ущербом. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе УМВД РФ по региону.
"Обвинение ему предъявлено по п. "в", ч. 2 ст. 158 УК РФ", — сказал собеседник ТАСС.
В ведомстве уточнили, что пара, чьи отношения разрушились после домашнего насилия и ссоры, познакомилась в Южной Корее, где работала россиянка. Уже дома, во Владивостоке, девушка продолжила общение с Блэком в Сети. После кражи денег его задержали в одной из гостиниц столицы Приморья, когда иностранец уже приобрёл авиабилеты и собирался улететь в США. На данный момент американец содержится в СИЗО.
Напомним, 6 мая телеканал NBC сообщил о задержании в Приморье американского военнослужащего — старшего сержанта Гордона Блэка, который приехал в РФ из Южной Кореи. Вместо этого он должен был отправиться домой в Техас для прохождения службы. Во Владивостоке у него произошёл конфликт с 32-летней возлюбленной, после которого она заявила в полицию о пропаже денег. По данным Life.ru, Блэк избил россиянку и украл у неё 200 тысяч рублей. Причём побои в их отношениях были обычным делом. Иностранца отправили под стражу. К слову, выяснилось, что он критиковал НАТО и политику нынешнего президента США Джо Байдена относительно нашей страны.