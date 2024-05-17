Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 20:33

Суд приговорил напавшего на дом Нэнси Пелоси мужчину к 30 годам тюрьмы

Нэнси Пелоси с супругом. Обложка © ТАСС / Pool / ABACA

Нэнси Пелоси с супругом. Обложка © ТАСС / Pool / ABACA

Уроженец Канады Дэвид Депейп проведёт следующие 30 лет в американской тюрьме за нападение на дом бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Решение суда озвучила прокуратура США по Северному округу Калифорнии.

"Дэвид Депейп только что был приговорён к 30 годам тюремного заключения Федеральным бюро тюрем за жестокое нападение на супруга бывшего спикера Палаты представителей", — гласит пост надзорного органа в соцсети X.

Проломивший череп мужу Пелоси Дэвид Депейп извинился за "недоделанную работу"
Проломивший череп мужу Пелоси Дэвид Депейп извинился за "недоделанную работу"

Напомним, вооружённый молотком злоумышленник ворвался в дом политика ещё в 2022 году. Внутри оказался лишь супруг Пелоси — он оказал незваному гостю сопротивление, но был ранен. Часть драки произошла на глазах у полицейских, которые оперативно обезвредили агрессора.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров