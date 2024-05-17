Суд приговорил напавшего на дом Нэнси Пелоси мужчину к 30 годам тюрьмы

Уроженец Канады Дэвид Депейп проведёт следующие 30 лет в американской тюрьме за нападение на дом бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Решение суда озвучила прокуратура США по Северному округу Калифорнии.

"Дэвид Депейп только что был приговорён к 30 годам тюремного заключения Федеральным бюро тюрем за жестокое нападение на супруга бывшего спикера Палаты представителей", — гласит пост надзорного органа в соцсети X.