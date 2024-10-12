«Хочу в клетках держать»: В России появится «Цирк Барецкого» с квадроберами

Пока экспертное сообщество и политики обсуждают проблему квадроберов в России, шоумен Стас Барецкий решил пропиариться на них и даже заработать деньги, создав цирк. Актёр планирует организовывать корпоративы, а самих артистов держать в клетках.

«Квадроберы — они всё-таки люди. Их тоже можно в неволе содержать, допустим, если это хулиганы какие-то. Вот я хочу их в клетках держать, перевозить. Мне кажется, это будет смешно и приносить прибыль», — заявил собеседник Инфо24.