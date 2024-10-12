«Хочу в клетках держать»: В России появится «Цирк Барецкого» с квадроберами
Стас Барецкий заявил, что хочет создать в России цирк квадроберов
Стас Барецкий. Обложка © Предоставлено Life.ru
Пока экспертное сообщество и политики обсуждают проблему квадроберов в России, шоумен Стас Барецкий решил пропиариться на них и даже заработать деньги, создав цирк. Актёр планирует организовывать корпоративы, а самих артистов держать в клетках.
«Квадроберы — они всё-таки люди. Их тоже можно в неволе содержать, допустим, если это хулиганы какие-то. Вот я хочу их в клетках держать, перевозить. Мне кажется, это будет смешно и приносить прибыль», — заявил собеседник Инфо24.
По словам звезды, квадроберы в «Цирке Барецкого» будут исполнять различные трюки и даже прыгать через огненное кольцо. Шоумен уверен, что богатые люди готовы платить «сумасшедшие деньги» за такое шоу.
Ранее Стас Барецкий назвал себя первым квадробером в России. Актёр напомнил, что носил костюмы свиньи и бегемота.