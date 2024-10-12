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12 октября, 11:51

«Хочу в клетках держать»: В России появится «Цирк Барецкого» с квадроберами

Стас Барецкий заявил, что хочет создать в России цирк квадроберов

Стас Барецкий. Обложка © Предоставлено Life.ru

Стас Барецкий. Обложка © Предоставлено Life.ru

Пока экспертное сообщество и политики обсуждают проблему квадроберов в России, шоумен Стас Барецкий решил пропиариться на них и даже заработать деньги, создав цирк. Актёр планирует организовывать корпоративы, а самих артистов держать в клетках.

«Квадроберы — они всё-таки люди. Их тоже можно в неволе содержать, допустим, если это хулиганы какие-то. Вот я хочу их в клетках держать, перевозить. Мне кажется, это будет смешно и приносить прибыль», — заявил собеседник Инфо24.

По словам звезды, квадроберы в «Цирке Барецкого» будут исполнять различные трюки и даже прыгать через огненное кольцо. Шоумен уверен, что богатые люди готовы платить «сумасшедшие деньги» за такое шоу.

«А что такого?»: Барецкий назвал Шнурова подкаблучником
«А что такого?»: Барецкий назвал Шнурова подкаблучником

Ранее Стас Барецкий назвал себя первым квадробером в России. Актёр напомнил, что носил костюмы свиньи и бегемота.

Борис Эльфанд
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