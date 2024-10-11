«А что такого?»: Барецкий назвал Шнурова подкаблучником

Сергей Шнуров разводится с супругой после шести лет совместной жизни. Инициатором расторжения брака выступила Ольга Шнурова. Она и в отношениях принимала основные решения, полагает шоумен Стас Барецкий. По его словам, жена музыканта не только заправляла хозяйством, но и вела дела мужа. Актёр даже назвал лидера «Ленинграда» подкаблучником.

«Конечно, [Ольга] заправляла хозяйством. А какой смысл тогда в браке? Мужики не такие собранные. Как любая умная женщина, она вела его дела. Подкаблучником ли [он] был? В принципе, да. А что такого? Любой нормальный мужик хочет, чтобы за него решали и ухаживали», — цитирует Барецкого Kp.ru.