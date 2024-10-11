«А что такого?»: Барецкий назвал Шнурова подкаблучником
Стас Барецкий назвал разводящегося Сергея Шнурова подкаблучником
Сергей Шнуров. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Сергей Шнуров разводится с супругой после шести лет совместной жизни. Инициатором расторжения брака выступила Ольга Шнурова. Она и в отношениях принимала основные решения, полагает шоумен Стас Барецкий. По его словам, жена музыканта не только заправляла хозяйством, но и вела дела мужа. Актёр даже назвал лидера «Ленинграда» подкаблучником.
«Конечно, [Ольга] заправляла хозяйством. А какой смысл тогда в браке? Мужики не такие собранные. Как любая умная женщина, она вела его дела. Подкаблучником ли [он] был? В принципе, да. А что такого? Любой нормальный мужик хочет, чтобы за него решали и ухаживали», — цитирует Барецкого Kp.ru.
Шоумен также подчеркнул, что Ольга и Сергей Шнуровы «исчерпали ресурс» семейных отношений, поэтому переосмысливают свою жизнь. По его словам, нет ничего плохого в том, что звезда разводится со своей супругой, просто им нужно двигаться дальше. Барецкий надеется, что группа «Ленинград» после развода музыканта соберётся золотым составом и устроит тур по России и другим странам.
Напомним, 16 сентября супруга Сергея Шнурова подала на развод после шести лет брака. 33-летняя Ольга на 18 лет моложе музыканта. Не исключено, что они будут делить в суде имущество на миллиард рублей.