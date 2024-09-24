Недвижка на миллиард: СМИ узнали, что предстоит поделить Сергею и Ольге Шнуровым

Сергей Шнуров разводится с четвёртой супругой Ольгой, причём по её же инициативе. Известно, что супруги владеют роскошной недвижимостью, поэтому не исключено, что им придётся делить имущество в суде.

Что конкретно могут делить Сергей и Ольга Шнуровы, выяснил портал «Страсти». По его данным, речь идёт о недвижимости на миллиард рублей, если не больше. Так, музыкант является собственником квартиры на набережной Фонтанки, которая оценивается в 25 миллионов рублей.

Также в Санкт-Петербурге на улице Чайковского располагается трехэтажная квартира площадью 423 кв.м. и стоимостью порядка 90 миллионов рублей. Кроме того, год назад Шнуров приобрёл жилплощадь в Германии.

«Жена музыканта Ольга тоже может похвастаться наличием элитной недвижимости. Так, она владеет двумя квартирами в центре Москвы. Известно, что одна из них, площадью 508 кв. м, расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной. Ей удалось выкупить это жильё за 331 млн рублей на торгах в 2020 году. Сейчас обе квартиры девушки оцениваются примерно в миллиард рублей», — выяснили журналисты.