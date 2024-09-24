Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 16:08

Недвижка на миллиард: СМИ узнали, что предстоит поделить Сергею и Ольге Шнуровым

«Страсти»: Сергей и Ольга Шнуровы могут поделить имущество на миллиард рублей

Сергей Шнуров. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Сергей Шнуров. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Сергей Шнуров разводится с четвёртой супругой Ольгой, причём по её же инициативе. Известно, что супруги владеют роскошной недвижимостью, поэтому не исключено, что им придётся делить имущество в суде.

Что конкретно могут делить Сергей и Ольга Шнуровы, выяснил портал «Страсти». По его данным, речь идёт о недвижимости на миллиард рублей, если не больше. Так, музыкант является собственником квартиры на набережной Фонтанки, которая оценивается в 25 миллионов рублей.

Также в Санкт-Петербурге на улице Чайковского располагается трехэтажная квартира площадью 423 кв.м. и стоимостью порядка 90 миллионов рублей. Кроме того, год назад Шнуров приобрёл жилплощадь в Германии.

«Жена музыканта Ольга тоже может похвастаться наличием элитной недвижимости. Так, она владеет двумя квартирами в центре Москвы. Известно, что одна из них, площадью 508 кв. м, расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной. Ей удалось выкупить это жильё за 331 млн рублей на торгах в 2020 году. Сейчас обе квартиры девушки оцениваются примерно в миллиард рублей», — выяснили журналисты.

Экс-солистка "Ленинграда" рассказала, как Шнуров запер её на 17 часов и уговорил на "голый манифест"
Экс-солистка "Ленинграда" рассказала, как Шнуров запер её на 17 часов и уговорил на "голый манифест"

Напомним, 16 сентября супруга Сергея Шнурова подала на развод после шести лет брака. 33-летняя Ольга на 18 лет моложе музыканта.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Матильда Шнурова
  • Группа Ленинград
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров