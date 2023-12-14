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14 декабря, 10:25

Экс-солистка "Ленинграда" рассказала, как Шнуров запер её на 17 часов и уговорил на "голый манифест"

Певица Алиса Вокс рассказала, как Шнуров запер её в номере отеля на 17 часов

<p>Сергей Шнуров и Алиса Вокс. Обложка © ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Сергей Шнуров и Алиса Вокс. Обложка © ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывшая вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) рассказала, что лидер коллектива Сергей Шнуров однажды запер её в номере отеля на 17 часов. В интервью блогеру Артуру Базиняну, опубликованном на его ютуб-канале, артистка сообщила, что это произошло в 2014 году на фоне принятия закона о запрете мата со сцены. Шнуров тяжело переживал это событие, отметила Вокс.

"Тогда у нашего главнокомандующего группы (Сергея Шнурова. — Прим. Лайфа) случился экзистенциальный кризис. Он запер меня в номере, это было в Екатеринбурге, и 17 часов не выпускал меня из номера. Ни попить, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели", — сказала певица.

Также, по словам Вокс, Шнуров тогда уговорил её совершить "голый манифест" — раздеться во время выступления. Певица добавила, что согласилась, так как находилась в эмоциональной зависимости от лидера группы. Артистка назвала "Ленинград" того периода настоящей сектой, где Шнуров был для неё "царь и бог". Вокс отметила, что тяжело пережила этот эпизод, ей даже пришлось обратиться за помощью к психотерапевту из-за панических приходов и еженощных кошмаров.

Вокс ушла из "Ленинграда" в 2016 году и занялась сольной карьерой.

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Ян Поланин
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